Las mejoras en la pista de atletismo de Magaluf han tenido un coste de 400.000 euros

La pista de atletismo de Magaluf – Joan Munar Martínez ha completado una serie de actuaciones técnicas que afectan directamente al entrenamiento, la seguridad y el desarrollo de competiciones, tras una inversión cercana a los 400.000 euros, financiada de forma conjunta por el Ayuntamiento de Calvià y el Consell de Mallorca.

Más allá del volumen económico, las mejoras se centran en elementos clave para la práctica del atletismo, como las superficies de carrera, las zonas de transición y el equipamiento auxiliar, aspectos que condicionan el rendimiento y la seguridad de los deportistas.

Actuaciones totales en instalaciones de Calvià La actuación en la pista de atletismo de Magaluf forma parte de un paquete más amplio de inversiones deportivas presentado por el Ayuntamiento de Calvià a la convocatoria de subvenciones del Consell de Mallorca para la mejora de instalaciones. El programa global alcanzó los 800.880,54 euros y combinó actuaciones en diferentes equipamientos municipales. Además de la reforma de la pista de atletismo, se incluyó el cambio a iluminación LED en varios campos de fútbol del municipio —Pas de ses Llebres de Peguera, Santa Ponça, Son Caliu y el campo Julián Ronda de Costa d’en Blanes—, con una inversión de 208.695,37 euros, orientada a mejorar la eficiencia energética y las condiciones de uso. El plan contempló también la instalación de un nuevo sistema de riego en el campo de fútbol de Peguera (60.500 euros), así como mejoras en el vaso de la piscina municipal de Peguera (115.207,48 euros) y la incorporación de un equipo de electrólisis salina en la piscina de Santa Ponça (27.527,50 euros), actuaciones centradas en el mantenimiento y la actualización de infraestructuras acuáticas. En este conjunto de intervenciones, la pista de atletismo de Magaluf, con 388.950,19 euros, concentró la mayor inversión individual del programa.

Uno de los cambios principales ha sido la repavimentación del módulo cubierto de atletismo, cuya superficie original había agotado su vida útil. Se han renovado cerca de 900 metros cuadrados con un nuevo pavimento sintético que cumple los criterios de absorción de energía exigidos por la Federación Internacional de Atletismo (IAAF). Esta actuación permite que los entrenamientos en recta cubierta se realicen en condiciones técnicas similares a las de pistas utilizadas en competiciones oficiales.

También se ha sustituido el pavimento perimetral de césped artificial, utilizado como carril de rodaje, calentamiento y recuperación. La superficie renovada, de 3.211,72 metros cuadrados, elimina el relleno de SBR procedente de neumáticos, un material considerado contaminante, y lo reemplaza por un sistema más sostenible, además de mejorar la funcionalidad del carril en el uso diario de la instalación.

Pantalla gigante

Otra de las novedades es la instalación de una pantalla gigante LED exterior de 18 metros cuadrados, visible desde la mayor parte de la pista y desde la zona de gradas. Este equipamiento permitirá el seguimiento en tiempo real de competiciones, la visualización de resultados, avisos técnicos o información vinculada a la actividad deportiva, un elemento habitual en instalaciones preparadas para eventos de mayor formato.

Las actuaciones se han completado con la reparación y refuerzo del vallado perimetral situado sobre los fosos de acceso a la planta inferior, una intervención orientada a mejorar la seguridad en zonas con desnivel mediante la sustitución de postes, refuerzos estructurales y tratamiento anticorrosión.

En conjunto, la intervención incide en tres aspectos clave: la calidad de las superficies de entrenamiento, la seguridad de la instalación y la capacidad operativa para competiciones, factores que explican el interés deportivo de la actuación y su impacto directo en el uso real de la pista por parte de atletas, clubes y organizadores.