Mavi García abre la temporada con un segundo puesto en Australia

La mallorquina Mavi García ha iniciado la temporada con un destacado segundo puesto en la clasificación general del Santos Women’s Tour Down Under, primera prueba WorldTour del calendario femenino, disputada en Australia. La corredora del UAE Team ADQ fue una de las grandes protagonistas de la carrera, especialmente en la exigente etapa final.

Mavi finalizó segunda tanto en la tercera y última etapa como en la general, solo superada por la suiza Noemi Rüegg, que se adjudicó la victoria final tras imponerse en el esprint decisivo. La última jornada, la más dura, contó con un recorrido de 126,5 kilómetros entre Norwood y Campbelltown y un trazado selectivo.

El UAE Team ADQ planteó una estrategia agresiva en los kilómetros finales, con un trabajo previo clave de Alena Ivanchenko y Erica Magnaldi, y Mavi García lanzó su ataque tras la reagrupación del pelotón, mientras su compañera Dominika Wlodarczyk abrió hueco a falta de 16 kilómetros para la meta.

En la ascensión decisiva de Corkscrew Road, la mallorquina se situó en el grupo delantero, junto a Wlodarczyk, Paula Blasi y la propia Rüegg. El equipo emiratí trató de aprovechar su superioridad numérica con varios movimientos, pero la suiza respondió a todos los intentos y acabó imponiéndose en el sprint final.

Primeras por equipos

A pesar de no lograr la victoria, el balance para el UAE Team ADQ fue muy positivo: tres corredoras entre las cuatro primeras de la general —segunda Mavi García, tercera Paula Blasi y cuarta Dominika Wlodarczyk— y triunfo en la clasificación por equipos. Además, Blasi se adjudicó el maillot de la montaña.

Tras la carrera, Mavi García reconoció el esfuerzo colectivo y felicitó a la vencedora: “Lo intentamos hasta el final, pero hay que felicitar a Noemi Rüegg, que volvió a demostrar que es muy fuerte y logró repetir la victoria”.

Con este resultado, la mallorquina arranca el año, tras un 2025 que resultó histórico, dejando buenas sensaciones de cara a los próximos objetivos de la temporada.