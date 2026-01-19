El Illes Balears Arabay se disuelve a pocos días de iniciar la Challenge Ciclista Mallorca

El equipo ciclista Illes Balears Arabay ha anunciado su disolución. El único equipo ciclista profesional de las islas echa el cierre tres temporadas después de su incursión en el calendario internacional. Con licencia UCI Continental, era además la única escuadra española en esta segunda categoría. Los responsables de la formación ya han comunicado al director técnico Marc Buades y a sus ciclistas que abandonan el pelotón.

Con la Challenge Ciclista Mallorca a la vuelta de la esquina (del 28 de enero al 1 de febrero) y sus corredores concentrados en un hotel de la isla a la espera del inicio de la primera prueba oficial del calendario europeo, la decisión supone un duro golpe para el ciclismo nacional y, en especial, para el mallorquín.

“El Illes Balears Arabay no iniciará la temporada 2026 como equipo UCI Continental”, ha informado el club a través de un comunicado. “La decisión no obedece a motivos deportivos ni a falta de respaldo empresarial. El proyecto contaba con patrocinadores, presupuesto garantizado, corredores y staff técnico contratados y una presentación oficial prevista para el 27 de enero”, explican desde el Team Arabay.

“Circunstancias ajenas al equipo, vinculadas a compromisos institucionales que no han podido concretarse en los plazos necesarios, han generado una incertidumbre incompatible con la estabilidad que exige una estructura profesional de este nivel”, señalan en su nota los responsables del club, que hasta este lunes al mediodía han intentado encontrar una situación que hiciera viable su continuidad.

“Una decisión responsable”

“Desde la dirección se ha optado por una decisión responsable, priorizando no poner en riesgo a las personas ni a las empresas implicadas. Illes Balears Arabay quiere agradecer expresamente el compromiso y la confianza de corredores, staff, patrocinadores y colaboradores”, añade el comunicado.

Desde el Arabay han señalado que el club “mantiene su voluntad de seguir vinculado al ciclismo, estudiando futuras fórmulas para retomar el proyecto en un marco sólido y sostenible”. De hecho, tras comunicar esta tarde a los técnicos y corredores del equipo profesional su disolución, se les ha hecho saber que algunos de ellos podrán integrarse en el equipo de categoría élite sub-23, al que esta decisión no afectará y seguirá compitiendo, igual que el sub-23 femenino.

El Illes Balears Arabay tenía previsto iniciar la temporada en la Challenge de Mallorca y después competir en varias pruebas en Valencia, citas para las que ya tenía vuelos y hoteles reservados.

La escuadra mallorquina había reforzado su plantilla con varios corredores, como el menorquín Francesc Barber o el también menorquín Xavi Cañellas, quien subió al podio, al igual que el castellonense Sebastián Mora, en los Campeonatos de España de pista, celebrados en el Velòdrom Illes Balears el primer fin de semana de enero.