Jaume Munar estalla contra un aficionado en Australia: "¿Te puedes callar?"

Jaume Munar ha conseguido pasar la primera ronda del Australian Open con una remontada épica ante el checo Dalibor Svrcina, que ha llegado a disponer de una bola de partido en el cuarto set. Ha sido precisamente en la cuarta manga, con 2-4 y 15-40 en contra, cuando el mallorquín ha estallado ante el comportamiento de un aficionado y ha soltado un grito de desesperación. "¿Te puedes callar?", ha exclamado.

El partido se estaba disputando en la pista 15, una de las más apartadas del torneo y en la que se cuela mucho ruido, como se puede apreciar en el video. Munar ha acabado explotando ante la situación con ese grito, ya que no podía concentrarse para su saque.

El de Santanyí ha terminado cediendo el break y perdiendo dicho juego pero después ha tirado de resistencia y dureza mental para remontar, imponiéndose por 3-6, 6-2, 6-7(5), 7-5 y 6-3 después de cuatro horas y media para alcanzar, por tercera vez en su carrera, la segunda ronda de este torneo.

Svrcina ha gozado de una ventaja de 5-2 en el cuarto set, en el que ha tenido punto de partido. Pero Munar ha revivido para ganar cinco juegos seguidos y forzar el quinto, donde finalmente se ha llevado el triunfo. La segunda ronda la disputará en la madrugada del martes al miércoles ante el noruego Casper Ruud, que ha derrotado al italiano Mattia Bellucci en tres sets (6-1, 6-2, 6-4).