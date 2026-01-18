El Turó masculino se coloca en lo más alto en el inicio de la Liga

Este fin de semana comenzaron los campeonatos de Liga en categoría Nacional y Regional.

El Turó se convirtió en el primer líder de la División de Honor Nacional masculina tras imponerse al Son Verí por una claro 1 a 5. También destacó la victoria del Sóller ante el actual campeón Ca’n Pastilla, por 2 a 4. Los demás partidos terminaron en empate: Son Dameto-Santa Marta (3-3), y Puente-Punta Verde (3-3).

En la División de Honor Nacional femenina, el CD Bahia’s y el Ca’n Pastilla comparten el liderato tras imponerse por 4 a 2 al Amanecer y al Son Dameto, respectivamente. En el otro encuentro, Turó y Santa Marta igualaron a tres.

En la Primera Nacional masculina comparten la primera posición Son Oliva, La Bola Ciega y Cabana. Mientras que en la Femenina, Palma Goce y la Nueva Unión se colocan en cabeza.