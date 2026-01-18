Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pi de PollençaDimonis de PalmaJaume Adrover TerraferidaRCD MallorcaEclipse solar MallorcaJulio IglesiasFuerzas Armadas Baleares
instagramlinkedin

Petanca

El Turó masculino se coloca en lo más alto en el inicio de la Liga

El CD Bahia’s y el Ca’n Pastilla comparten la primera posición en la División de Honor Nacional femenina

Formación del Palma Goce de Segunda masculina.

Formación del Palma Goce de Segunda masculina. / José Cirer

José Cirer

Este fin de semana comenzaron los campeonatos de Liga en categoría Nacional y Regional.

El Turó se convirtió en el primer líder de la División de Honor Nacional masculina tras imponerse al Son Verí por una claro 1 a 5. También destacó la victoria del Sóller ante el actual campeón Ca’n Pastilla, por 2 a 4. Los demás partidos terminaron en empate: Son Dameto-Santa Marta (3-3), y Puente-Punta Verde (3-3).

En la División de Honor Nacional femenina, el CD Bahia’s y el Ca’n Pastilla comparten el liderato tras imponerse por 4 a 2 al Amanecer y al Son Dameto, respectivamente. En el otro encuentro, Turó y Santa Marta igualaron a tres.

Noticias relacionadas y más

En la Primera Nacional masculina comparten la primera posición Son Oliva, La Bola Ciega y Cabana. Mientras que en la Femenina, Palma Goce y la Nueva Unión se colocan en cabeza.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents