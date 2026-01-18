Fútbol | Segunda RFEF
Trabajado empate del Atlético Baleares ante el filial del Girona
El equipo de Luis Blanco suma su sexto empate, sigue invicto en 2026 y se mantiene en zona de play-off
Lluís Gómez
El Atlético Baleares ha empatado (1-1) en su visita al Girona B en un partido intenso y marcado por la lluvia. El conjunto de Luis Blanco, que buscaba encadenar su quinto partido sin perder en esta jornada 19 del Grupo 3 de Segunda RFEF, mantiene la condición de invicto en este inicio de 2026 y continúa en puestos de play-off de ascenso tras un duelo exigente.
El encuentro arrancó con buenas sensaciones para el Baleares, que se mostró activo en campo rival. En el minuto 19, una acción de Moha estuvo a punto de encontrar rematador. El premio llegó en el minuto 28, cuando un balón colgado al área acabó en los pies de Castell, que conectó una volea para firmar el 0-1. Los blanquiazules siguieron generando peligro y rozaron el segundo con un centro de Morillo pocos minutos después.
El Girona B reaccionó antes del descanso y encontró el empate en una acción a balón parado. En el minuto 40, el japonés Shin remató de cabeza un córner para establecer el 1-1, resultado con el que se llegó al intermedio.
Sólidos en defensa
Tras la reanudación, el Baleares se mostró sólido en defensa, con buenas acciones de Lache (Lachèvre), que debutó como titular en el lateral derecho. El conjunto mallorquín tuvo una opción clara para desnivelar el partido en el minuto 71, pero Axel no acertó. El Girona B respondió y obligó a intervenir a Juli, decisivo con un paradón en el minuto 75. Ya en los últimos compases, el once de Luis Blanco volvió a rozar el triunfo con un disparo desde fuera del área de Tovar, sin premio.
El empate supone el sexto de la temporada para el Atlético Baleares, que suma un punto valioso para seguir en la zona de play-off de ascenso.
(Habrá ampliación)
