Pilotades: El Mallorca juvenil, a octavos de la Copa

El Mallorca juvenil se clasificó ayer para los octavos de final de la Copa del Rey al eliminar a la Real Sociedad por 0-1. El cuadro rojillo obtuvo la clasificación en Donosti gracias a un gol de cabeza de Luis Orejuela en el minuto 93 cuando ya el duelo, a partido único, estaba finalizando en su tiempo reglamentario. Los rojillos, que están dirigidos por el entrenador Carlos Muñoz, que ya sabe lo que es ganar esta competición, alinearon a Adriano, Carvajal, Luis Orejuela, Yago, Nicola, Yerga, Biel Serra, Arthur, Álvaro Torres, Dani Ramos y Pablo Arbós.

El potente Real Madrid, rival en octavos de final

El Mallorca juvenil se medirá en la siguiente eliminatoria al Real Madrid en Valdebebas de la capital de España el próximo día 28 de enero. Los blancos, que eliminaron ayer por la tarde al Cádiz por un contundente 4-0, son líderes en solitario del grupo V de la División de Honor con solo una derrota y tienen ya a siete puntos a su máximo perseguidor, el Atlético de Madrid.

La Copa propicia el descanso en la liga

Debido a la disputa de esta Copa del Rey la jornada de Liga tuvo descanso hasta el próximo fin de semana, cuando se reanudará la competición. Recordar que Balears tiene tres representantes en esta competición: el mencionado Mallorca, el San Francisco y el Constància.

El Balears femenino cae por 2-1 en Madrid

El Balears femenino sigue mostrándose muy irregular en esta campaña y perdió en Coslada (Madrid) por 2-1 ante el Samper. Las blanquiazules alinearon a Blanca Noguera, Valca, Raquel (Úrsula), Abigail, Nuria Pomer, Neus Perelló, Cora Coll, Fátima, Laura Rosselló (Gutiérrez), Ixiar y Hasen (Nerea). Con esta nueva derrota, el cuadro de Palma, que se ha reforzado en este mercado de invierno, cae en una peligrosa zona media baja de la tabla.

Balears, segunda en el Nacional de futsal

Las selecciones de Balears sub-16 y 14 masculinas de fútbol sala han finalizado en una meritoria segunda plaza en el Campeonato de España de combinados territoriales, celebrado todo este pasado fin de semana El Vendrell (Tarragona). La sub-16 obtuvo tres victorias frente a Extremadura, País Vasco y Melilla y una sola derrota (Catalunya). Por su parte, la sub-14, venció dos duelos (País Vasco y Extremadura), empató uno (Melilla) y cayó en uno (Catalunya). El bagaje es positivo lo que demuestra la progresión del fútbol sala balear.

La selección balear sub-16 que dirige Nico Pizá

La selección balear de fútbol sala masculina sub-16, que dirige el entrenador Nico Pizà, se ejercita este fin de semana de cara a la fase previa del Nacional en Tarragona, que empezará el miércoles en Tarragona. Los convocados son: Alejandro Diéguez García, Hugo Escamilla Sánchez, Noah Hinarejos Fernández, Xavier Huete Ramonell y Anton-Loureiro Moratinos (Bar Gost); Marcos Illán Castrillo (Manacor); Víctor Isern Sánchez, Albert Miquel Soleto y Lluc Munar Amer (Llevant); Joan Leal Salamanca (Andratx); e Ian Suárez Quiza y Florenci Vilà Pons (Viva Sports).

Componentes de la sub-14 balear de Miquel Vidal

La sub-14 balear de fútbol sala masculina, que dirige Miquel Vidal, está compuesta por David Amaya Rodríguez (Juan de Ávila); Adrián Cabra Puerta, Fausto GHarcía Álvarez y Adrià Martínez Tomás (Alcúdia); Luis Diéguez Laksir y Marc López Albaladejo (Son Oliva); Luis Forteza Ammesdorfer y Javier Martínez Alonso (Bar Gost); Joan Marroquino Oliver y Gabriel Nieto Cantero (Andratx); Carles Pascual Marcó (Manacor); y Unai Rosa Milara (Son Ferrer).

Liga insuperables en Son Malferit

El pasado fin de semana se disputó con gran éxito una jornada más de la Liga Insuperables, la primera de este nuevo años 2026, en las instalaciones deportivas de Son Malferit. Casi un centenar de jugadores y jugadoras con diversidad funcional participaron en una competición organizada por la Federació de Futbol de les Illes Balears, que preside Jordi Horrach.