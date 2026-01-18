El Palmer Basket cae en la prórroga ante el Fuenlabrada

El Palmer Basket no ha podido sumar su segunda victoria consecutiva y ha caído en la prórroga ante el Fuenlabrada (79-88) después de haber igualado una desventaja de 12 puntos en los últimos cuatro minutos del último cuarto, con un triple de Duda Sanadze a falta de siete segundos para forzar el tiempo extra. Aurrecoechea, con 20 puntos y 14 rebotes, ha sido la figura del partido. En el cuadro inmobiliario ha vuelto a destacar, una vez más, Phil Scrubb, con 17 puntos, 8 asistencias y 30 de valoración.

El partido ha comenzado con un ritmo alto, con los dos equipos bien plantados sobre la pista. El conjunto visitante ha protegido con solidez su aro, dificultando mucho los ataques del Palmer. El buen hacer defensivo y el acierto exterior del cuadro madrileño les ha permitido cerrar el primer cuarto con ventaja, 13-22.

En el segundo periodo, los de Juani Díez han mejorado notablemente atrás. El dominio del rebote ha permitido al equipo balear reducir el juego interior del rival y generar segundas opciones en ataque.

Un triple de Nuno Sá, otro de Sanadze y una transición de Atencia han acercado a los locales hasta el 21-25. Sin embargo, el talento individual de Mateo Díaz y Aurrecoechea han frenado la reacción. Aun así, la calidad de Phil Scrubb y la experiencia de Sanadze han dejado el marcador ajustado al descanso, 34-37.

Tras el paso por vestuarios, el Palmer ha mantenido su solidez defensiva y ha impedido que el Fuenlabrada se escapara. Scrubb ha continuado asumiendo el protagonismo ofensivo y, con un triple y una acción de dos más uno, ha colocado a los turquesa a solo dos puntos, 43-45.

Pero Aurrecoechea, junto a la aportación de Vitor Benite, ha permitido al Fuenlabrada frenar las acometidas del equipo mallorquín. El brasileño ha cerrado el cuarto con una acción espectacular para darle a los suyos una ventaja de cinco puntos, 51-56.

En el último, el Palmer ha peleado con intensidad y acierto. Los locales han resistido al mejor momento del Fuenlabrada y han logrado forzar la prórroga de manera muy meritoria. Un gran último minuto, con Son Moix volcado, ha llevado el partido al tiempo extra tras los triples de Atencia y Sanadze, 72-72. En el tiempo extra, sin embargo, los madrileños han sido claramente superiores y se han llevado la victoria por 79-88.