El Palma Rugby Unión se lleva un derbi pasado por agua

El Palma Rugby Unión, en un gran segundo tiempo, consiguió lo que parecía imposible a la media parte: llevarse en el tiempo extra un apasionante derbi ante El Toro deslucido por el diluvio que ambos quinces tuvieron que soportar a lo largo del encuentro, correspondiente a la décimo primera jornada de liga en División de Honor B.

El 26 a 23 final, tras golpe de castigo transformado bajo la lluvia por Pedro Rava consumó lo que fue una remontada colosal de los verdiblancos, que a la media parte perdían de forma clara (6-17) frente a un El Toro superior. Pese al buen arranque local (6-3, minuto 27), la expulsión temporal del jugador del Palma René Nouel trajo como consecuencia dos ensayos de Nico Demangeat y Gómez Artal, con conversión incluida de Jeremías Salazar.

Tras el intermedio, el quince de Germán Bustos sacó orgullo y una mejora importante en su juego. Agustín Soto, con su ensayo, más la conversión de Rava estrecharon el parcial (13-17, minuto 48). Un puntapié de Salazar dio oxígeno a los taurinos (13-20, min. 51), pero el Palma ya estaba con la flecha hacia arriba. Otro ensayo de Julien Haroune dio paso al festival de lanzamientos a palos de Pedro Rava, al cual no le tembló su pie derecho, clavando desde muy lejos el definitivo 26 a 23 en el Poliesportiu Germans Escalas.