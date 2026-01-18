Lucas Mola y Marga Llobera triunfan en la Cursa SNIP Marina Mallorca Portitxol

Lucas Mola (Atlètic Mallorca) y Marga Llobera (Joan Comes-Sa Pobla) fueron los ganadores de los 15 km de la VI Cursa SNIP Marina Mallorca Portitxol, la prueba reina de la matinal de este domingo. En los 5 km, los vencedores fueron Mario Mola (Atlètic Mallorca) y Nazarena Freitas (Malift Mallorca). Por su parte, en los 10 km se impusieron Jorge Morcillo (Tri Illes) y Janna Sieber (S’Esclat Sineu).

La prueba estuvo organizada por el club Marathon Mallorca, entidad presidida por Juan Ramis Soriano, con Baldomero Oliver como director técnico. La salida y llegada se situaron en el Moll de Troneras des Portitxol. El evento contó con una participación cercana a los 1.500 corredores, y estuvo presidido por David Salom, director general de Deportes del IME de Palma, acompañado por Toni Sánchez-Grao, en representación de El Corte Inglés, así como por representantes de las casas comerciales patrocinadoras.

Entre los participantes estuvieron Bernardo José Mora, emblemático ultramarchador, Jaume Cardona y Paco Blasco, acompañante del atleta invidente Pedro Lliteras, el que fuera campeón de natación David Atienza, el cirujano Xisco Tugores o la ex nadadora Mar Brunet.

Carrera solidaria

La carrera solidaria, con la Asociación FOXG1 España, y a la prueba asistió Oriol Campaner, un niño de 14 años, único caso en Baleares diagnosticado con FOXG1. El Síndrome FOXG1 es una condición genética neurológica causada por una mutación en el gen FOXG1 que afecta severamente a las habilidades y la salud general de las personas que lo tienen.

En la distancia reina de 15 km, Lucas Mola fue el gran dominador, culminando el recorrido con un registro de 49:04. A 2:21 entró el atleta máster Gonzalo Esteban (Colibris), segundo clasificado con 51:25, mientras que Daniel Osanz (Adidas Terrex) completó el podio con 51:31.

En categoría femenina, Marga Llobera se impuso con un tiempo de 57:51. La segunda plaza fue para Leire Montoya, que detuvo el crono en 1:03:08, y Marga Umbert (Manacor) cerró el podio con 1:04:05.

Mario Mola, triple campeón del mundo de triatlón, dio lustre a la competición al adjudicarse el triunfo en los 5 km con un excelente tiempo de 15:47. Albert Rodas (RDS Triatló) fue segundo con 15:52, mientras que Robín Loginbuhl finalizó tercero con 16:05.

En féminas, la victoria correspondió a Nazarena Freitas, que cruzó la meta en 18:53. Noelia Pérez fue segunda con 19:01, y Natalia Fernández (Sporting Calvià) completó el podio con 19:02.

En los 10 km, Jorge Morcillo se hizo con el triunfo firmando un tiempo de 34:49. El atleta máster Borja Palencia (Marathon Mallorca) fue segundo con 35:35, y el inquer Paco Ruiz García (CA Inca) ocupó la tercera posición con 35:55.

La prueba femenina estuvo comandada por Janna Sieber, vencedora con un crono de 42:43. Yasmina Ben-Hakim (Island Sport Triatlón) fue segunda con 43:27, y Nuria Pérez Solanas (Fidípides) finalizó tercera con 45:28.