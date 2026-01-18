Un gol de córner frena al Poblense en Olot

El Poblense ha perdido (1-0) en su visita al Olot, en la jornada 19 del Grupo 3 de Segunda RFEF, en un partido condicionado por el estado del terreno de juego y la mayor necesidad del conjunto local. El equipo mallorquín, que llegaba como líder, no pudo puntuar ante un rival en puestos de descenso y ve amenazada su primera posición, pendiente del resultado del Reus Reddis (se juega este domingo por la tarde).

El encuentro arrancó con ritmo y alternativas, pese a la lluvia inicial que dejó un campo rápido, cada vez más pesado con el paso de los minutos. El Olot golpeó primero en una acción de córner: el balón quedó suelto en el área y Rubén Enri aprovechó para firmar el 1-0 (m.18). El tanto reforzó a los catalanes, que tuvieron un pequeño susto con un disparo desviado de Peñafort.

El Poblense sufrió en ese tramo y necesitó de Sabater, que detuvo un buen disparo de Albert a la media hora. Minutos después, un defensa evitó que el mismo jugador se plantara solo ante el portero. El primer tiempo se cerró sin más sobresaltos.

«Nos ha costado adaptarnos al estado del terreno de juego. El equipo ha competido bien y ha merecido algo más» Óscar Troya — Técnico del Poblense

Nofre, del Poblense, presiona a un jugador del Olot / @UEO1921

Segunda parte

Tras el descanso, el Olot salió decidido a sentenciar. Sabater respondió de nuevo ante Martí Soler, mientras que el Poblense replicó con un intento de Diego que no encontró portería. Con el campo ya bastante embarrado en algunas zonas, el juego se volvió más impreciso. El Olot insistió, con otro disparo alto de Martí Soler, y el conjunto mallorquín, que estaba aguantando bien atrás, buscó el empate tras unos cambios que le vinieron bien.

El Poblense ganó algo de solidez, pero no generó ocasiones claras ante un Olot intenso y bien ordenado. La derrota supone la tercera de la temporada para el líder, que podría perder el primer puesto si el Reus Reddis gana en su visita al Espanyol B.

(Habrá ampliación)