Empate de carácter del Porreres ante el Valencia Mestalla

El Porreres ha empatado (1-1) ante el Valencia Mestalla en el Municipal de Ses Forques, en un duelo clave por la permanencia correspondiente a la jornada 19 del Grupo 3 de Segunda RFEF. El conjunto de Jaume Mut, que llegaba tras dos derrotas consecutivas, necesitaba ganar para acercarse a la salvación, aunque el reparto de puntos le mantiene a cinco puntos del objetivo, tras un partido marcado por la expulsión de Garí (m.43).

El encuentro arrancó igualado, con el Porreres intentando llevar la iniciativa. En su primera llegada clara, el equipo local encontró premio: Sastre desbordó por la izquierda y sirvió un pase de la muerte que Rodri convirtió en el 1-0 (m.22). El Mestalla reaccionó y tuvo el empate en un remate claro de Mario Domínguez, que se marchó fuera. El once local volvió a estirarse y llegó a celebrar un segundo gol, anulado por fuera de juego en el minuto 30, muy protestado por el banquillo y la grada.

El filial valencianista insistió y logró el 1-1 (m.37) en un córner rematado de cabeza por Fontanet. Antes del descanso, el partido dio un giro con la tarjeta roja a Xisco Garí (m.43) por un agarrón al borde del área. Con uno menos, el Porreres aún vio cómo Otorbi rozaba el gol antes del intermedio.

En la reanudación, Mut reforzó el centro del campo con la entrada de Torregrosa y apostó por un bloque más ordenado. El Mestalla apretó, con Otorbi muy activo por la banda derecha, pero el Porreres resistió, se igualó en lo físico y buscó sus opciones a la contra. Víctor Méndez sostuvo al equipo con una gran parada a Hugo Fernández con el partido acercándose al último cuarto de hora.

El tramo final fue de resistencia local. Ya en el descuento, se vivió un minuto frenético: Mario Domínguez perdonó el 1-2 a puerta vacía en una gran contra visitante y, acto seguido, Pau Mascaró fue expulsado, dejando al Porreres con nueve jugadores. Un séptimo empate que premió el esfuerzo de los mallorquines, que se mantienen en los puestos bajos de la tabla.

(Habrá ampliación)