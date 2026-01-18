Fútbol | Segunda RFEF
Empate de carácter del Porreres ante el Valencia Mestalla
El equipo de Jaume Mut resiste en inferioridad toda la segunda parte y frena al filial che en Ses Forques (1-1)
El Porreres ha empatado (1-1) ante el Valencia Mestalla en el Municipal de Ses Forques, en un duelo clave por la permanencia correspondiente a la jornada 19 del Grupo 3 de Segunda RFEF. El conjunto de Jaume Mut, que llegaba tras dos derrotas consecutivas, necesitaba ganar para acercarse a la salvación, aunque el reparto de puntos le mantiene a cinco puntos del objetivo, tras un partido marcado por la expulsión de Garí (m.43).
El encuentro arrancó igualado, con el Porreres intentando llevar la iniciativa. En su primera llegada clara, el equipo local encontró premio: Sastre desbordó por la izquierda y sirvió un pase de la muerte que Rodri convirtió en el 1-0 (m.22). El Mestalla reaccionó y tuvo el empate en un remate claro de Mario Domínguez, que se marchó fuera. El once local volvió a estirarse y llegó a celebrar un segundo gol, anulado por fuera de juego en el minuto 30, muy protestado por el banquillo y la grada.
El filial valencianista insistió y logró el 1-1 (m.37) en un córner rematado de cabeza por Fontanet. Antes del descanso, el partido dio un giro con la tarjeta roja a Xisco Garí (m.43) por un agarrón al borde del área. Con uno menos, el Porreres aún vio cómo Otorbi rozaba el gol antes del intermedio.
En la reanudación, Mut reforzó el centro del campo con la entrada de Torregrosa y apostó por un bloque más ordenado. El Mestalla apretó, con Otorbi muy activo por la banda derecha, pero el Porreres resistió, se igualó en lo físico y buscó sus opciones a la contra. Víctor Méndez sostuvo al equipo con una gran parada a Hugo Fernández con el partido acercándose al último cuarto de hora.
El tramo final fue de resistencia local. Ya en el descuento, se vivió un minuto frenético: Mario Domínguez perdonó el 1-2 a puerta vacía en una gran contra visitante y, acto seguido, Pau Mascaró fue expulsado, dejando al Porreres con nueve jugadores. Un séptimo empate que premió el esfuerzo de los mallorquines, que se mantienen en los puestos bajos de la tabla.
(Habrá ampliación)
Suscríbete para seguir leyendo
- Un Sant Sebastià de paraguas: Cort solo cancelará los conciertos en caso de lluvias intensas
- Nofre Galmés del bar El Porrón de Manacor: “Hace días que obligo a los clientes. Si quieren hierbas tienen que cantar Sant Antoni”
- El Constitucional rechaza el recurso del Govern contra la ley de Vivienda de Sánchez
- La autovía Llucmajor-Campos “ha acelerado la destrucción” del suelo rústico de los municipios del Migjorn y del Llevant, advierte Terraferida
- Mallorca hacia la zona única: Educación elimina las fronteras escolares para “fomentar la libre elección”
- Las solicitudes de ingreso en las Fuerzas Armadas se duplican en dos años
- Hallan el cadáver de un hombre en la playa de sa Marjal de la Costa de los Pinos
- Desalojado de su casa de ensueño: cuando el fundador de La Residencia de Deià, Axel Ball, perdió su vivienda en Llucalcari