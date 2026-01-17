Palma Rugby Unión y El Toro reeditan un derbi con mucho en juego

El polideportivo Germans Escalas será escenario este sábado del segundo derbi mallorquín de la temporada. El Palma Rugby Unión y El Toro reeditan su duelo en un momento delicado para ambos equipos. El choque, correspondiente a la undécima jornada de la División de Honor B masculina de rugby, llega con los dos quinces tocados por las últimas derrotas encajadas.

Por un lado, El Toro cayó en casa la pasada semana ante el BUC de Barcelona por 11-34. Peor le fueron las cosas al Palma Rugby Unión: no solo fue derrotado en Sitges (48-16), sino que además lo hizo ante un rival directo por la permanencia.

Los locales arrancarán la jornada en posición de ‘play out’ (penúltimos), por lo que un triunfo ante el conjunto calvianer se antoja clave para los jugadores de Germán Bustos.

Fiesta del rugby balear

Al igual que pasó en la primera vuelta, primero jugarán los segundos equipos del Palma y El Toro, en partido de la Liga Balear, y posteriormente, a partir de las 18:30 horas, llegará el derbi, con mucho en juego sobre la superficie sintética del Poliesportiu Germans Escalas.

Por todo ello, se espera un gran ambiente y una buena entrada en el recinto polideportivo, similar a la vivida en la primera vuelta, en la que los taurinos ganaron por 36-12. La revancha está servida.