Óscar Troya, entrenador del Poblense: "Ser líderes no me sorprende porque no me lo había planteado"

Óscar Troya tiene líder al Poblense en el grupo III de la Segunda RFEF después de haber cuajado una primera vuelta "espectacular". El conjunto blaugrana, recién ascendido, está siendo la sensación del campeonato. Su entrenador afirmaa que la clave está en "centrase en el presente, que es que es ganar cada semana los tres puntos". El técnico también explica que no le "sorprende" la situación de su equipo porque no se lo "había planteado".

Habiendo empezado ya la segunda vuelta, ¿cómo afronta la semana y el partido ante el Olot?

Con normalidad, con mucha normalidad. Hemos afrontado todas las semanas de la misma manera y los resultados te hacen ser optimista y afrontarla con ilusión y con ganas de empezar un nuevo reto. Nosotros no tenemos un objetivo global, tenemos muchísimos objetivos semanales. que son ganar a cada rival con el que nos enfrentemos. Entonces, afrontamos la semana con mucha ilusión y con ganas de ganar a Olot.

¿Le ha sorprendido, en comparación con lo que podía esperar a principio de temporada, esta situación?

No me sorprende porque no me la había planteado. Es decir, no es una situación planteable al inicio de temporada. Nosotros cuando iniciamos, lo que queríamos era ganar cada partido. Sabíamos de la dificultad, sabíamos que íbamos a una categoría muy exigente, pero también teníamos el equipo que queríamos tener. Lo afrontábamos con ilusión. Pero no es sorpresa. Al final, es un orgullo poder estar en una situación como en la que estamos, dirigiendo a un equipo que tiene tanta hambre y tanto potencial como el que tenemos.

¿Cómo está siendo gestionar las expectativas que se están creando?

Entiendo que desde el exterior y nosotros en comunicación, el presidente, el club... se generan unas expectativas muy altas sobre el equipo. Pero es que yo me aíslo completamente. Lo que quiero gestionar es la semana y empezar el objetivo de cero e intentar ganar los tres puntos cada semana. Esas son mis expectativas y solo pienso en eso. Intento aislar al equipo de todo lo bueno que nos está pasando y centrarnos en el presente, que es ganar cada semana los tres puntos.

¿Cómo definiría la primera vuelta?

Bah, es espectacular. Hemos disfrutado muchísimo. Yo creo que es un disfrute de todos, de los jugadores, del club, del cuerpo técnico y creo que, a nivel general, hemos hecho disfrutar a muchísimos aficionados. Hemos competido muy bien, es un equipo con muchísima energía, con muchísimas ganas, con una ilusión tremenda de querer hacer muchas cosas y los resultados hablan por sí mismos. Hemos hecho muchísimas cosas bien.

¿Ve una segunda vuelta parecida a esta primera?

No, no me fijo. Olot, Olot. Es decir, más allá de Olot no podemos pensar, si no, nos equivocaríamos. Al final, ¿qué ves? Que todos los equipos se refuerzan, que la categoría tiene un potencial tremendo. Entonces, nos centramos en el rival que tenemos delante, única y exclusivamente en el rival, sin pensar en vueltas, en clasificaciones, en nada más que Olot.

Le iba a preguntar si va a ascender el Poblense, pero supongo que será la misma respuesta.

Sí, sí. Al final es lo que hay. Pero es lo que nos ha funcionado. Me equivocaría si te dijera algo diferente. Así que nosotros nos centramos en nuestro objetivo, tres puntos. Llevamos muchos ya. Es muy bonito llevar tantos puntos, pero nos centramos en los tres siguientes, que son los que nos van a dictaminar la semana, los que nos van a decir el rendimiento que hemos sacado, cómo hemos entrenado y cómo estamos compitiendo.

Usted habla de Olot. En el vestuario, ¿se comenta algo? Aunque el plan y la idea sea el partido a partido.

Si lo comentan delante de mí, no lo harán, porque al final tenemos una idea clara. Entonces, yo creo que cada vez menos. El equipo está focalizado en lo que decimos, porque nos está funcionando. Yo creo que esa es la clave. Supongo que ellos en su vida privada deben pensar lo que están haciendo, pero nos tenemos que centrar en la vida real, y la vida real es prepararte de la mejor manera para competir cada semana e intentar conseguir esos tres puntos.

¿Cree que están disfrutando del momento o que puede haber ahora cierta presión?

No, lo disfrutamos, lo sufrimos y hay presión y la queremos. Pero nuestra presión, ¿cuál es? Tres puntos. Tenemos un objetivo cada semana. Nosotros queremos presión, queremos exigencia, pero una exigencia real, la exigencia del partido que tenemos delante. Entonces, lo estamos afrontando con ilusión, con disfrute y con muchísima presión, porque nos obligamos a ganar a cualquier rival, teniendo en cuenta de que seguramente seamos el presupuesto más bajo del grupo. Así que, ilusión, exigencia y presión, que nos gusta.

Ha hablado ahora de presupuesto, de refuerzos de los rivales.¿Se prevé algún refuerzo aquí?

Estamos viendo qué puede haber en el mercado, que se pueda acoplar a nuestra idea y no va a haber muchos. De momento, está Marco Alarcón, pero no creo que tengamos una circunstancia de tener que cambiar muchísimos elementos de la plantilla. Soy partidario de que si se hace algo en diciembre, tiene que ser para mejorar lo que hay. Entonces, estamos mirando. Si viene algo a ayudar y mejorar lo que tenemos, pues bienvenido.Y si no, pues nos centramos en los que somos y en los que estamos, que son los importantes.

Son el equipo menos goleado, solo once tantos encajados. ¿Cómo se trabaja eso durante la semana y qué importancia se le da?

Máxima, importancia máxima. Defendemos muy lejos de nuestra portería y con una energía especial. El equipo cree, se esfuerza y todo el mundo trabaja. No es un tema de portero, no es un tema de línea de cuatro, es un tema de mentalidad de equipo. Defendemos lejos, defendemos muy alto y nos está saliendo bien. Llevamos dos años encajando muy poquitos goles.

Hay equipos, incluso en descenso, como el Castellón, que llevan más goles que el Poblense, pero luego se observan los goles encajados y la diferencia es abismal.

Los puntos se ganan con diferencia de goles a favor y en contra.Y nosotros en eso creo que somos los mejores. Ese +13 es el que te da mejor coeficiente. Al final, sí que está claro que equipos como Castellón, con el potencial ofensivo que tiene, Valencia, Barça B… son equipos que meten muchísimos goles. Los filiales son gente con muchísimo talento, con un potencial ofensivo muy alto y que ven la portería con facilidad. Pero bueno, nosotros en ese equilibrio de goles a favor Y goles en contra, ese +13 es lo que nos da esa primera posición.

Siendo líderes, ¿nota un cambio en la forma en la que los rivales afrontan el partido? Ya no solo en cuanto a la forma de jugar, sino en motivación.

Todavía no lo he percibido como tal. Yo creo que nos respetan, nos conocen, a principio de temporada el conocimiento era quizás un poquito menor. No he notado una diferencia sustancial del primer partido de Liga con la situación que tenemos a día de hoy.

Ha comentado que son un equipo que tiende a defender muy hacia adelante. ¿Cree que con los datos que hay puede haber un cliché desde fuera de ver al Poblense como un equipo defensivo?

Sí, no sé en qué campo fue que nos decían que éramos el Getafe. Me da igual, el cliché me da igual. 36 puntos, con ganas de ganar, de competir, con presión de ganar a Olot y con muchísimas ganas de seguir soñando y seguir disfrutando del camino.

El Getafe, por ejemplo, también es un cliché. Es un equipo que defiende arriba.

Sí, al final yo creo que como encajamos pocos goles, la gente simplifica. Siempre me han tachado de todo lo contrario. Y ahora me tachan de esto. Lo que intentamos es manejar todas las estructuras de juego, la ofensiva, la defensiva y la de transiciones de un lado y de otro. Hoy salen a la luz esos pocos goles en contra y te tachan de tal. Otros años, nos hacían reportajes del equipo máximo goleador de toda España. ¿Y qué pasa? ¿No defendíamos? No, ¿y que solo atacábamos? Tampoco. Ni una cosa ni otra. Yo creo que en el punto intermedio está la excelencia.

En cuanto a estilo de juego, ¿está implantando la idea que tiene o es más adaptarse a lo que es la categoría?

No, el modelo de juego es muy adaptativo en función de los jugadores que pudimos fichar para confeccionar la plantilla. Y a partir de ahí también tenemos muchas alternativas dentro del modelo de juego, que te las puede dar la categoría, los momentos de partido, los rivales, etc. Pero sí que es cierto que ese modelo adaptado a la semana y los jugadores que tenemos disponibles está dando resultados. No creo que sea ni blanco ni negro, yo creo que hay un conjunto o unas escalas de grises que unas semanas te acercan más al modelo, otras te alejas un poquito más, una potencia una parte del modelo, otras potencias otra. El crecimiento como equipo y el valor de equipo está creciendo individual y colectivamente. Si el jugador viene aquí y crece como futbolista, es lo mejor que nos puede pasar porque el equipo se va a ver beneficiado y la gente va a querer venir.

¿Cree que hay futbolistas que están empezando este año a labrarse una carrera e incluso acercarse al fútbol profesional.

Sí, yo creo que estamos con muchos futbolistas en el mejor momento de su carrera. Están creciendo y ojalá que ese crecimiento, si puede ser junto con nosotros y con el club, perfecto. Y si tiene que ser a nivel profesional en otros sitios, también perfecto. Nosotros volveremos a iniciar la etapa de formación y esos procesos. Muchísimos jugadores están en ese pico de forma como futbolistas, no solo técnicamente, no solo físicamente, sino en conjunto como futbolista, y es lo que nos está dando este rendimiento, si no, sería imposible estar donde estamos.

¿Entendería que desde fuera se viera como una decepción si se acaba la temporada y el Poblense no está en playoff?

No, no me preocupa. Eso, si se da, quiere decir que hemos hecho muchísimas cosas bien para generar unas expectativas tan altas en esta categoría. Yo estoy muy contento del rendimiento que tenemos hasta ahora. Y lo digo cada semana: queremos más. Entonces, no me preocupo en cómo vamos a acabar en mayo, lo que me preocupa es cómo vamos a acabar el domingo a las 14, que quiero haber ganado los tres puntos en Olot. Lo demás vendrá solo si tiene que venir y, si no viene, asumiremos lo que hayamos hecho durante el año.

Lleva aquí muchos años y se nota que en el pueblo es muy querido. ¿Qué le dice la gente en el día a día?

La gente está muy ilusionada. Al final hemos logrado que la afición se enganche y nos siga, eso es súper importante. A la gente le gusta venir a ver el Poblense, nos acompaña, vibra y sufre con el equipo y como entrenador es lo mejor que te puede pasar. Todo lo que estamos haciendo crea una identidad y un arraigo entre la afición y el equipo. Siempre me he sentido muy querido aquí, me he sentido muy bien y muy acompañado por la gente. Siempre tiene que haber un 10 o 15% que tiene que estar en contra para que todos mejoremos. Pero la verdad es que estoy muy contento con lo que se está generando y con la respuesta de la gente. Ojalá que cada semana seamos más y más y nos ayuden, porque vamos a necesitar que nos ayuden para seguir manteniendo el nivel que está manteniendo el equipo.

¿Qué le dice a la afición de cara a la segunda vuelta?

Que nos acompañen, que sufran, que vibren con nosotros y que disfruten con nosotros. Los necesitamos a nuestro lado, necesitamos ese apoyo, porque estamos compitiendo contra equipos que tienen masas sociales muy importantes y se nota. Se nota cuando vas a según qué campos la presión que ejercen y eso ayuda al equipo local. Ojalá que sigan vibrando con nosotros y que los enganchemos. Nosotros nos vamos a dejar el alma para que ellos se sientan identificados con el equipo.