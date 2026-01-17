Organizado por Grup Trui y un grupo de profesionales reconocidos en el sector, Oktobikefest, el primer festival internacional dedicado al ciclismo en Mallorca, nace con la vocación de convertirse en una cita anual de referencia en Europa, integrando a expertos de la industria, expositores, deportistas y público ciclista en un ambiente selecto y profesional.

Con más de 1.100 m² de zona de exposición, las marcas más prestigiosas del sector tendrán la oportunidad de presentar sus últimas innovaciones, generar contactos comerciales y ofrecer experiencias dinámicas con demostraciones y pruebas de producto.

La fuerte apuesta de los organizadores de Oktobikefest por traer a nuestra tierra este formato innovador va más allá de una feria convencional. Oktobikefest quiere unir a marcas premium del sector con la oferta cicloturista y deportiva de Baleares. Y es que por todos es sabido el liderazgo de Mallorca como destino de referencia en cicloturismo mundial. Así nos lo explica Miki Jaume, gerente de Grup Trui: “Es innegable que Mallorca tiene un clima único, su orografía y su infraestructura turística y de eventos la hacen atractiva para todos pero en especial para marcas, teams y el aficionado al ciclismo”

Durante cuatro días, del 1 al 4 de octubre, Mallorca se convertirá en el punto de encuentro global para la comunidad ciclista, y lo hará en Motorworld Mallorca. Este nuevo espacio recién aterrizado en nuestra isla, es ya un referente dentro del mundo del motor en Europa, alojando en sus modernas instalaciones, exposiciones, tiendas, restaurantes y espacios para acoger eventos. Sin duda, el concepto innovador de 'lifestyle' y movilidad de Motorworld Mallorca será uno de los reclamos de esta edición de Oktobikefest convirtiéndolo en epicentro para la comunidad ciclista nacional e internacional.

Un hub para marcas, profesionales y aficionados

Oktobikefest no solo busca atraer a los amantes del ciclismo, sino también establecer fuertes relaciones entre las marcas más exclusivas del sector y un público global activo para el que la oferta deportiva es motivo importante a la hora de elegir donde viajar. “La zona de exposición y networking de Oktobikefest será el corazón del evento, impulsando nuevas colaboraciones, oportunidades de negocio y lanzamientos de temporada. Estoy seguro que veremos muchas novedades, junto a interesantes charlas sobre nutrición, rendimiento físico y cultura ciclista” asegura David Balaguer organizador de Oktobikefest.

Además, las pruebas deportivas centradas en ciclismo de carretera, gravel y MTB ofrecen retos para diferentes niveles de rendimiento, consolidando al evento como un referente junto a otras grandes ferias nacionales e internacionales que combina deporte, innovación y cultura ciclista.

El encuentro ofrece una experiencia de ocio, con propuestas que van mucho más allá del deporte: una variada zona gastronómica “Balearic Fast Food” con lo mejor del producto local, música y una atmósfera actual con espacios para descubrir tendencias de lifestyle y movilidad; todo en un entorno ideal para disfrutar del tiempo libre en Mallorca.

Oktobikefest se concibe así, como un plan atractivo de fin de semana, donde profesionales, aficionados, deportistas y público en general pueden disfrutar de una programación dinámica en uno de los nuevos puntos de encuentro de la ciudad.

Las marcas y expositores interesados ya pueden inscribirse para participar en esta edición de Oktobikefest, una oportunidad única para posicionarse desde el inicio en un evento con clara proyección internacional. Toda la información se puede obtener la web www.oktobikefest.com, así como descargar los formularios de participación.