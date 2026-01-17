Minuto de silencio en el fútbol balear en homenaje a los dos jugadores del Montesión

La Federació de Futbol de les Illes Balears ha decretado un minuto de silencio en todos los partidos de fútbol y fútbol sala que se disputen este fin de semana en esta comunidad en señal de duelo y pésame por la trágica pérdida de dos niños de la guardería de la Entreculturas Montesión. «Esta territorial se adhiere al dolor de las familias, compañeros, entrenadores y de toda la comunidad educativa y deportiva en estos momentos de profunda tristeza», señala en un comunicado la Federación.

El Manacor de Tercera deja escapar un 0-2

El Manacor empató a dos en el campo del Alcúdia en duelo adelantado a la décimo octava jornada de Liga en la Tercera División balear, que se disputó este pasado jueves. Los rojiblancos, el equipo revelación en esta campaña, dejaron escapar un favorable 0-2 (con goles de Sergi Frau) y al final igualaron al encajar los tantos de Adrián Jiménez y Agus Peluffo.

El Alcúdia de Tercera División empató a dos con el Manacor / J.V.

Resto de la jornada de la Tercera División

El resto de la jornada en Tercera es: hoy sábado, Rotlet Molinar-Peña Deportiva (16:30 horas), Son Cladera-Mercadal (17:00), Portmany-Constància (17:00) y Collerense-Felanitx (17:30); mañana domingo, Formentera-Inter Ibiza (12:00), Mallorca B-Cardassar (12:00) y Santanyí-Binissalem (17:00); y este martes día 20, Platges de Calvià-Llosetense (19:30).

Derbi entre el Atlético Rafal y el Sant Jordi

Décimo sétima jornada en la División de Honor: hoy sábado, Recreativo La Victoria-Esporles (17:30), Ferriolense-Inter Manacor (17:30), Son Verí-Serverense (17:30), Atlético Rafal-Sant Jordi (18:30) y Platges de Calvià B-Campos (19:30); y mañana domingo, Santa Catalina Atlético-Arenal (12:00), Sóller-Pòrtol (16:30), Sineu-Alcúdia B (17:00) y Alaró-Andratx B (17:00).

El Santa Maria visita el feudo del Espanya

Jornada en la Preferente: hoy sábado, Consell-s’Horta (16:15), Pla de na Tesa-La Unión (17:15), Espanya-Santa Maria (18:00) y Son Sardina-Calvià (20:15); mañana domingo, Porto Cristo-Collerense (16:00), Murense-Petra (16:15), Atlètic Montuïri-Cade Paguera (17:00) y Xilvar-Algaida (18:00); y el miércoles 21, Can Picafort-Pollença i Port (20:00).

El Independiente condena los insultos racistas

El Independiente Camp Redó «condena firmemente los insultos racistas sufridos hacia uno de nuestros jugadores juveniles el pasado domingo en la categoría Primera Regional». El club de Palma señala: «El racismo no tiene cabida nie en el fútbol ni en la sociedad. Queremos mostrar todo nuestro apoyo al jugador y agradecer la correcta y valiente actuación del árbitro, que actuó conforme al protocolo establecido».

El Mallorca juvenil juega mañana la Copa del rey

El Mallorca juvenil se mide mañana, a las 11:00 horas y en San Sebastián, a la Real Sociedad en los dieciseisavos de la Copa del Rey. Los donostiarras son terceros en la Liga al igual que los mallorquines, en sus respectivos grupos, por lo que este duelo se prevé muy igualado. El ganador de esta eliminatoria, a partido único, se medirá al vencedor de duelo Real Madrid-Cádiz. La disputa de esta Copa propicia que la Liga en División de Honor tenga jornada de descanso este fin de semana.

El Balears femenino vista hoy el campo del samper

El Balears femenino juega esta tarde, a las 17:00 horas, en el campo del Samper, en duelo correspondiente a la décimo quinta jornada en la Segunda femenina.n