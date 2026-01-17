España suma ante Austria su segunda victoria en el Europeo de balonmano

La selección española masculina de balonmano ha ganado este sábado por 25-30 al combinado austriaco en su segundo partido de la Ronda Preliminar en el Campeonato de Europa, cuyo Grupo A se está disputando en Dinamarca, y gracias a ello se ha acercado a su objetivo de entrar en la Ronda Principal.

En el Jyske Bank Boxen de Herning, tres paradas de Sergey Hernández en los primeros cinco minutos puso las cartas sobre la mesa. Eso valió a los 'Hispanos' para dominar desde el inicio (2-4) y recuperar otra vez la iniciativa (4-5) tras un gol a bocajarro de Aleix Gómez, aprovechando el rechace del poste en un 7 metros lanzado por él mismo.

Sin haberse inquietado, los pupilos de Jordi Ribera estiraron renta (4-7), mientras que enfrente Lukas Hutecek y Tobias Wagner guiaban casi cada ataque. El corpulento número 55 de Austria sacó tajada en su zona de pivote, pero la réplica española estuvo comandada por Jan Gurri, como lució marcando el 6-9 mediante un cambio de dirección en inferioridad.

La combinación entre Hutecek y Wagner era arma habitual en el plantel entrenado por Iker Romero, quien en su portería colocó a Leon Bergmann fugazmente en lugar de Constantin Möstl. El equipo español también rotó con Marcos Fis y Dani Fernández, dando frutos ofensivos porque Jan Gurri destacaba a pesar de una situación de inferioridad numérica.

Apareció igualmente Agustín Casado, quien de inmediato hizo el 10-13, y a la buena imagen de España se sumó el portero suplente, Nacho Biosca, con un penalti parado a Eric Damböck. Así prosiguió una ventaja española que creció (10-14) con un gol rápido de Imanol Garciandia y dos paradas de Sergey Hernández, primero a Janko Bozovic y después a Jakob Nigg.

Un zurdazo lejano de Fis estableció el 10-15, que estuvo seguido de una falta de Austria en ataque y de un contragolpe raudo que Gómez culminó en el 10-16. Iker Romero pidió tiempo muerto, pero solamente Nigg transformó en algo positivo esas órdenes de su seleccionador. No en vano, Casado repartió juego y Abel Serdio lo canalizó en otro tanto.

Ian Barrufet y el propio Fis conectaban de manera acertada, a lo que se unieron más buenas intervenciones de Hernández en defensa. Y es que el portero nacido en Kropotkin (Rusia) era una pesadilla para Sebastian Frimmel, quien continuaba sin marcar quedando poco más de un minuto para el descanso. Ribera, eso sí, gastó un tiempo muerto para contemporizar.

Esa última acción de la primera mitad no acabó en gol y el conjunto austriaco cambió de cara al paso por vestuarios. Wagner abrió la cuenta goleadora de la segunda mitad y Hutecek también mostró puntería, si bien el aspecto diferencial fue que Möstl en portería y Frimmel en ataque de transición mejoraron de forma notable. Y todo ello enchufó a Austria.

La respuesta española corrió a cargo de la vieja guardia, encarnada en Garciandia y en los hermanos Álex y Dani Dujshebaev. Ya no fluía la producción de goles, pero España conservaba calma pese a ver su colchón reducirse (22-26, 23-27, 24-28, 25-29). No obstante, una exclusión de Gurri a tres minutos para acabar el partido supuso una prueba de fuego.

Nigg había estrellado en el poste un disparo desde el extremo diestro y Tarrafeta en la siguiente jugada hizo lo propio desde el lado opuesto. Hernández echó el cerrojo a la portería en el desenlace y debido a eso España selló su segunda victoria en este Europeo 2026, al mismo tiempo endosando a los austriacos su segunda derrota en este difícil Grupo A.