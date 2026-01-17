El ConectaBalear Manacor visita al Leganés en un duelo exigente

El ConectaBalear Manacor afronta este sábado un nuevo compromiso liguero ante el UC3M Voleibol Leganés, en un encuentro que se disputa a las 20:00 horas en el Pabellón Europa y que se presenta como una cita exigente para los mallorquines.

El conjunto de Manacor llega al duelo en un buen momento tras su victoria ante Soria, un resultado que le permite mantenerse en la parte alta de la clasificación y reforzar sus aspiraciones en este tramo de la temporada. Enfrente estará un Leganés que, pese a no ocupar actualmente plazas de play-off, ya demostró en la primera vuelta su capacidad para competir al máximo nivel. Además, el choque tiene un aliciente añadido: es un anticipo del cruce entre ambos equipos en la próxima Copa del Rey, donde el conjunto madrileño será el primer rival del Manacor.

“Es un rival peligroso”

En la previa, el técnico manacorí Alexis González advirtió del peligro del rival y recordó el precedente del partido de ida. “Es un rival peligroso y, aunque ahora esté fuera de los play-offs, demostró que también juega bien como visitante, porque a nosotros nos hizo un partido muy bueno en ataque”, señaló. El entrenador argentino reconoció que “ese día fueron superiores”, aunque confía en el momento actual de su equipo: “Venimos de ganar al Soria, de jugar un gran partido y mantenernos ahí arriba, que es nuestro objetivo principal”.

González prevé un duelo igualado, que se decidirá por pequeños detalles, pero insistió en que el Manacor deberá imponerse desde su propio juego. “Haciendo nuestro vóley, depende más de nosotros que de ellos”, concluyó.