El ConectaBalear Manacor deja escapar la victoria en Leganés

El ConectaBalear Manacor volvió a chocar con la misma piedra. El equipo mallorquín perdió por 3-2 (18-25, 19-25, 25-21, 31-29 y 15-13) en la pista del Leganés, mismo rival con el que se verá las caras en febrero en la primera eliminatoria de la Copa de Rey. Es la tercera derrota de los de Llevant en los últimos cinco partidos, una circunstancia que evidencia que no están en un buen momento de juego.

“Es un rival peligroso”, había advertido Alexis González, entrenador del ConectaBalear, en la rueda de prensa previa al partido. El argentino aún tenía en mente el duelo de la primera vuelta disputado en Manacor, en donde los madrileños fueron mejores y ganaron por 2-3.

El inicio del duelo, sin embargo, pareció quitarle la razón al técnico del ConectaBalear. Sus jugadores supieron manejarse en ataque y defender con acierto a un Leganés aguerrido que, pese a pelar cada pelota, acabó cediendo el primer set (18-25).

La segunda manga, también igualada, tuvo alternancia en el marcador y una ventaja del Leganés que parecía definitiva (15-11). Pero reaccionó el Manacor, que remontó y se llevó el set (19-25). El partido estaba en su mano (0-2).

El tercer asaltó resultó decisivo. Otra vez el marcador fue apretado, con los dos equipos sumando sin dejar escapar al rival, hasta que el Leganés, con 21-20, encontró la fortuna que en los dos sets anteriores le había faltado (25-21).

El 1-2 fue un golpe para el ConectaBalear, que tardó en reaccionar el buen arranque de un envalentonado Leganés (6-1). Tras igualar el choque (11-11), el Manacor fue a remolque hasta que empató de nuevo (22-22). A partir de ahí, una lucha por la supervivencia que acabó ganando el cuadro local (31-29).

El Pabellón Europa entró en éxtasis cuando el partido entró en ‘tie-break’. El Manacor había dejado escapar un 0-2 y los madrileños se sentían vencedores morales. Y lo plasmaron en el parqué, con un buen arranque (4-1) y manteniendo esa ventaja hasta le final (15-13) para adjudicarse la victoria.