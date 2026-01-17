El Azulmarino defiende el liderato en el estreno de Alba Torrens

El Azulmarino Basket Mallorca regresa a Son Moix para iniciar la segunda vuelta con un duelo exigente ante el Osés Construcción Ardoi, cuarto clasificado, en la decimosexta jornada de la Liga Challenge (hoy sábado, 19.00 horas, partido que puede seguirse a través de 'CanalFeb.tv'). El encuentro, además, contará con el aliciente del debut de Alba Torrens con el equipo mallorquín.

El conjunto dirigido por Alberto Antuña llega a esta cita tras una primera vuelta histórica: es el único equipo que la ha completado sin conocer la derrota (15 victorias), un listón que quiere mantener ahora en el inicio del segundo tramo del campeonato.

El entrenador de las mallorquinas remarcó que su equipo afronta la segunda vuelta «igual de exigente» y avisó de que el Ardoi «viene de descender y mantiene el bloque de jugadoras», con solo «cuatro» derrotas ante los equipos de arriba.

Mejor equipo con Torrens

«Tendremos que imponer nuestra capacidad física», señaló el técnico como clave para el partido y confirmó la disponibilidad de Alba Torrens, asegurando que con su incorporación van a ser «un mejor equipo».

Por su parte, la jugadora del Azulmarino Marta García subrayó el potencial del conjunto navarro y la necesidad de igualar su rendimiento en la pista: «Tienen jugadoras que conocen la liga y un gran quinteto inicial. Nos lo van a poner difícil, intentarán imponer su físico y tendremos que igualarlo».

Con el liderato como aval y el debut de Torrens como gran novedad, el Azulmarino buscará prolongar su imbatibilidad (sería su decimosexto triunfo consecutivo) y afianzarse en el liderato.