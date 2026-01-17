El Andratx cae goleado en Barcelona y se mete en zona de descenso

El Andratx encajó este sábado una goleada en el estadio Johan Cruyff, una dura derrota (4-0) que deja en puestos de descenso al equipo mallorquín tras una tarde muy complicada frente a un Barça Atlètic que fue muy superior.

El equipo dirigido por José Contreras, que alcanzó los 250 partidos en el banquillo de los ‘gallos’, apenas pudo competir ante un once azulgrana que necesitaba un triunfo convincente y que dominó el encuentro de principio a fin.

El filial azulgrana, dirigido por Juliano Belletti, salió decidido y encontró pronto el premio. El debutante Joaquín Delgado, recién llegado cedido del Oviedo y titular con solo dos entrenamientos, abrió el marcador en el minuto 25 tras una asistencia de Dani Rodríguez, uno de los jugadores más incisivos del partido. El gol reforzó el control local, con un Andratx sin apenas presencia ofensiva más allá de un balón al travesaño.

Antes del descanso llegó el 2-0, obra de Álvaro Cortés, que remató con autoridad un saque de esquina servido por Fariñas.

Tras el descanso, misma tónica

Tras la reanudación, el Andratx apenas inquietó la portería de Kochen y el partido quedó sentenciado en el minuto 55, cuando Dani Rodríguez definió con calidad para firmar el 3-0.

El Barça Atlètic siguió generando ocasiones y cerró la goleada en el minuto 79 con un gran tanto de Aziz, que acababa de ingresar al terreno de juego. Con el marcador resuelto, los locales bajaron el ritmo y celebraron también el regreso de Òscar Gistau tras su lesión.

Para el Andratx, la derrota es un duro golpe que le hace caer a la zona de descenso del Grupo 3 de Segunda RFEF, mientras que el filial azulgrana buscará dar continuidad al triunfo la próxima jornada en el campo del líder, el Poblense.