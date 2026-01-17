Alba Torrens debuta en otra paliza del Azulmarino

El Azulmarino Basket Mallorca arrolló sin contemplaciones (99-54) al Osés Construcción Ardoi navarro y extendió una jornada más su dominio en una Liga Challenge femenina de baloncesto que domina con autoridad. Invictas hasta la fecha, las jugadoras de Alberto Antuña mostraron todo su potencial ofensivo en un duelo sin más historia que el debut de Alba Torrens.

Había expectación en Son Moix para ver el estreno de la jugadora de Binissalem. La internacional, que lo ha conseguido todo en el baloncesto europeo y toda una leyenda con la selección española, es la guinda de un proyecto que camina con suficiencia por la segunda categoría nacional. Su calidad quedó demostrada en los escasos 17 minutos que estuvo sobre el parqué del Palau d’Esports, anotando 10 puntos y capturando 3 rebotes tras medio año fuera de las pistas y con un par de entrenos a sus espaldas.

El técnico Alberto Antuña conversa con Alba Torrens. / GUILLEM BOSCH

Fue tal la superioridad del Azulmarino a partir del primer cuarto, que incluso María España se tomó un pequeño respiro y ‘solo’ anotó seis puntos. Fueron las pívots Marta García (19 puntos) y Adut Bulgat (15) la que lideraron el ataque del equipo mallorquín, que además contó con la aportación de los 10 rebotes (ocho defensivos) que capturó Asinde.

Arrancó el duelo con las jugadoras un poco frías, quizás debido a que el encuentro comenzó con retraso (estaba previsto para las 19:00 horas y comenzó a las 20:00) debido a los problemas que tuvo el equipo navarro para volar a Mallorca. Un 8-4 en los primeros cinco minutos no hacía presagiar un buen espectáculo, pero ocurrió todo lo contrario. Al menos para el Azulmarino, que enseguida se calentó y acabó llevándose el primer cuarto por 18-9.

En el segundo parcial comenzó la maquinaria mallorquina a funcionar. Tanto en defensa como en ataque, firmando las pupilas de Alberto Antuña un escandaloso 35-15 que las disparó en el marcador y prácticamente selló el triunfo en el descanso (53-24).

Tras el intermedio bajó un poco el pistón el Azulmarino y el Ardoi respiró, imponiéndose en este tercer cuarto (21-24) aunque sin poder recortar más que tres puntos.

El último periodo prácticamente sobró, con el Ardoi sin opciones siquiera a recortar el marcador y el Azulmarino queriendo cerrar el partido dejando un buen sabor de boca a sus aficionados. El parcial de 25-6 estiró el marcador hasta un casi escandaloso 99-54 que permite al equipo mallorquín seguir comandando el campeonato y consolidando su candidatura al ascenso.

Ficha técnica

99 - Azulmarino Basket Mallorca (18/35/21/25): Grande (8), María España (6), García (19), Mbulito (-), Bulgak (15) -cinco inicial-, Siciliano (12), Aviñoa (8), Giménez (3), Capel (10), Asinde (8) y Alba Torrens (10).

54 – Osés Construcción Ardoi (9/15/24/6):Blanco (8), Parra (6), Mungo (5), Wone (11), Castro (12) -cinco inicial-, Llorente (2), Gutiérrez (4), Díez (1), Recarte (-) y Asurmendi (5).

Árbitros: Asunción Langa y María Muñoz. Eliminada Julieta Mungo por personales.