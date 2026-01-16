Natación
Lluvia de récords en el Campeonato de Baleares de natación máster
La cita, que se disputó en Son Hugo, dejó 3 récords de Europa, 6 de España y 20 mejores marcas territoriales
La cuarta edición del Campeonato de Baleares Máster de Invierno 2025-2026, celebrado en las Piscinas Municipales de Son Hugo (Palma), volvió a confirmar el excelente momento de la natación de las islas en esta categoría. La competición, que se disputó los días 10 y 11 de enero en la piscina corta de 25 metros y con cronometraje electrónico, reunió a más de 200 nadadores y nadadoras procedentes de 25 clubes, tanto baleares como de fuera de la comunidad, que consiguieron dejó 3 récords de Europa, 6 de España y 20 mejores marcas territoriales.
Récords de Europa y de España
Uno de los grandes protagonistas del campeonato fue Juan Esteban Cruz Márquez (Esmàs), de la categoría de edad +80, que firmó una actuación histórica en las pruebas de braza con dos récords de Europa: el sábado en 200 metros braza y al día siguiente en 100 braza. Además, estableció el récord de España en 50 braza.
También destacó Ricardo Román Amigo (CN Palma), que batió el récord de España en 50 metros braza en la categoría +50. En categoría femenina, Ramona Guillén Muñoz (también del CN Palma) rebajó el récord de España en la categoría +65 en 100 metros braza y en 200 metros estilos. Además, Santiago Valenzuela (Universidad de Granada) mejoró el récord de España +50 en 100 libre.
20 marcas territoriales
Además de los récords nacionales e internacionales, el campeonato dejó un total de 18 mejores marcas territoriales máster en pruebas individuales y dos más en relevos, tanto en categoría masculina como femenina.
Mención especial merecen los más veteranos del campeonato, Robert Pennock Wray (nacido en 1937) y Christine M. Siegfried (nacida en 1947), ambos del Esmàs, auténticos referentes de la natación máster y ejemplo de que la pasión por competir no entiende de edad.
- El malestar docente se democratiza: la Educación Primaria registra un importante repunte de ansiedad y conflictos
- Muere un joven de 18 años mientras dormía por el derrumbe del tejado de una vivienda en Manacor
- La Aemet avisa: se esperan lluvias en Palma durante los tardeos de Sant Sebastià
- Una pasajera del avión de Turkish Airlines aterrizado en El Prat alertó de un mensaje de que iba a explotar una bomba
- Un informe de expertos afirma que la tala de los bellasombras de la plaza Llorenç Villalonga fue ilegal
- Nofre Galmés del bar El Porrón de Manacor: “Hace días que obligo a los clientes. Si quieren hierbas tienen que cantar Sant Antoni”
- Derrumbe mortal en Manacor: 'El niño de 12 años estaba atrapado bajo un metro de escombros
- Pierce Brosnan y Helen Mirren visitan la capilla de Miquel Barceló en la Catedral de Mallorca