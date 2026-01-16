Lluvia de récords en el Campeonato de Baleares de natación máster

La cuarta edición del Campeonato de Baleares Máster de Invierno 2025-2026, celebrado en las Piscinas Municipales de Son Hugo (Palma), volvió a confirmar el excelente momento de la natación de las islas en esta categoría. La competición, que se disputó los días 10 y 11 de enero en la piscina corta de 25 metros y con cronometraje electrónico, reunió a más de 200 nadadores y nadadoras procedentes de 25 clubes, tanto baleares como de fuera de la comunidad, que consiguieron dejó 3 récords de Europa, 6 de España y 20 mejores marcas territoriales.

Récords de Europa y de España

Uno de los grandes protagonistas del campeonato fue Juan Esteban Cruz Márquez (Esmàs), de la categoría de edad +80, que firmó una actuación histórica en las pruebas de braza con dos récords de Europa: el sábado en 200 metros braza y al día siguiente en 100 braza. Además, estableció el récord de España en 50 braza.

Ramona Guillén, tras batir uno de sus récords de España / R.D.

También destacó Ricardo Román Amigo (CN Palma), que batió el récord de España en 50 metros braza en la categoría +50. En categoría femenina, Ramona Guillén Muñoz (también del CN Palma) rebajó el récord de España en la categoría +65 en 100 metros braza y en 200 metros estilos. Además, Santiago Valenzuela (Universidad de Granada) mejoró el récord de España +50 en 100 libre.

Ricardo Román, récord en 50 braza de +50 años / R.D.

20 marcas territoriales

Además de los récords nacionales e internacionales, el campeonato dejó un total de 18 mejores marcas territoriales máster en pruebas individuales y dos más en relevos, tanto en categoría masculina como femenina.

Mención especial merecen los más veteranos del campeonato, Robert Pennock Wray (nacido en 1937) y Christine M. Siegfried (nacida en 1947), ambos del Esmàs, auténticos referentes de la natación máster y ejemplo de que la pasión por competir no entiende de edad.