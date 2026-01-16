José Contreras, 250 partidos como entrenador del Andratx

El entrenador José Contreras (Palma, 1978) está de aniversario. El preparador cumplirá mañana en el Estadio Johan Cruyff (su equipo juega ante el Barcelona Atlètic, a las 18:15 horas, partido de Liga) la considerable cifra de 250 encuentros como entrenador de la primera plantilla del Andratx. Debutó en el banquillo del cuadro andritxol un 26 de agosto de 2018 ante el Alaró cuando el equipo empezaba la Liga en la Regional Preferente. Ahora, ocho años después, el conjunto azul ha experimentado un gran crecimiento y milita en su tercera campaña en la Segunda RFEF.

Contreras, que como jugador destacó en el Atlético Baleares, Binissalem y Constància como un defensa inexpugnable y muy rápido por las bandas, apenas había sido entrenador cuando llegó al banquillo de los 'gallos', ya que tras sacarse el título sólo había dirigido al San Francisco juvenil. El Andratx fue su debut como entrenador de una plantilla amateur. "Estando jugando en el Constància y mi hermano en el Andratx tuvimos una cena con el presidente del Andratx, Rafa Ribot. Hablando y hablando me dijo a ver si me atrevía a dirigir al equipo. Acepté el reto y sigo con gran felicidad en el club", señala el preparador.

José Contreras ha disputado 241 encuentros de Liga, en Preferente, Tercera y Segunda RFEF; 6 en la Copa del Rey y 2 en la Copa Federación. El bagaje es muy positivo para el técnico: 120 partidos ganados, 53 empatados y 76 perdidos. En su primera temporada en el club logró ser campeón de manera holgada en la Preferente, logrando el ascenso a Tercera. Era la temporada 2018-19. En la siguiente quedó en una meritoria sexta plaza. En la 2020-21, la Liga del Covid, consiguió el hito del histórico ascenso a la Segunda RFEF. No pudo maniatar la permanencia y descendió a Tercera, pero lejos de producirse un bajón en el club logra de nuevo el ascenso siendo campeón (2022-23). Desde esta temporada milita en la cuarta categoría nacional, esta es la tercera de manera consecutiva, y lo hace de manera digna.

"La verdad es que estoy muy orgulloso de ver cómo ha evolucionado el club desde mi llegada. Había pocos equipos, el conjunto estaba en Prefefente y alguna vez subía, pero enseguida bajaba. En estos ocho años ha crecido mucho. Y estos en Segunda RFEF también son dignos de resaltar ya que estamos dando estabilidad y continuidad al proyecto", comenta el técnico andritxol.

Este entrenador ha vivido muchas experiencias inolvidables en su debut profesional en el banquillo. "Positivas resaltaría sobre todo jugar la Copa del Rey con el Sevilla y la Real Sociedad, eso siempre quedará en el recuerdo, al igual que ser campeones de Tercera. También quiero resaltar que me gusta que un club modesto como el nuestro plante cara a conjuntos de enorme envergadura tanto en historia como en el apartado económico. Un momento más negro fue el accidente de mi amigo Rubén Nova y el descenso en Ibiza de Segunda RFEF porque hicimos méritos para mantenernos, pero al año siguiente fuimos campeones de Tercera. Nunca antes se había logrado", cuenta.

José Contreras, junto a Rubén Nova en sa Plana. / Jaume Vallés

Este técnico, que también hace las funciones de director deportivo en el club, en cada entrevista concedida resalta a una persona muy importante para él, el presidente del club, Rafa Ribot. "Tengo claro que sin él yo no estaría aquí. Confío en mí desde el primer minuto y lo sigue haciendo. Somos un matrimonio bien avenido. Lo que nos gusta ver es dónde estábamos hace ocho años y dónde estamos ahora. Eso nos da mucha satisfacción y a medida que transcurra el tiempo se dará valor a todas estas cosas", manifiesta Contreras, que añade: "Además de Ribot quiero destacar en esta familia que formamos en el Andratx que hay mucha gente que está por detrás trabajando para que todo esto haya sido posible".

Esa confianza en su figura y la unión existente propicia que en la plantilla se respire buen ambiente. "Obviamente nada es fácil y ha habido temporadas más duras que otras, pero estoy muy contento de estar en esta familia, cada vez somos más. Somos un equipo humilde que ha demostrado que puede competir con grandes transatlánticos de esta categoría, esperamos seguir así durante muchos años", expresa.

En la pasada temporada, que la empezó de manera muy irregular debido a tener que jugar fuera de su terreno de juego, sa Plana, con motivo de las obras que se hicieron allí, protagonizó una segunda vuelta espectacular, acabando en puestos de ascenso y consiguiendo esa ansiada permanencia. En la presente Liga, el equipo está situado en la zona media baja y ahora supera la marcha de varios jugadores en el mercado invernal. "Queremos seguir dando alegrías a esa gente que tanto nos apoya. Estamos orgullosos de ser un referente en Mallorca. Con el tiempo le daremos mucho valor a esto que estamos y hemos hecho", concluye.