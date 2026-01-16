El Fibwi cierra la primera vuelta con visita al líder

El Fibwi Mallorca afronta esta noche a las 20:45 el último partido de la primera vuelta ante el líder, el Leyma Coruña. Tras el triunfo de prestigio logrado la semana pasada ante Estudiantes (80-76), el conjunto mallorquín visita el Coliseum con la ilusión de dar la sorpresa. "La última victoria fue histórica e importante para el club. Es importante tomar lo positivo de ese partido para empezar a construir el siguiente", señaló Pablo Cano en la previa.

“Salimos a cada partido, más allá de a ganar, que es lógico, a tratar de hacer una buena actuación y cumplir con las ideas que tenemos. Tengo ideas muy claras de cómo tenemos que salir a jugar y luego dependerá de la capacidad física de los jugadores y de los imponderables que hay en cada encuentro si podemos llevarlo a cabo. Pero nos estamos preparando para, como digo siempre, jugar un buen partido y que ese buen partido nos de la posibilidad de ganar”, declaró el entrenador del Fibwi.

“Ningún encuentro se gana antes de jugarlo ni está definido de antes. Está claro quien tiene el poderío y es clara la diferencia entre los clubes pero más allá de eso tenemos que confiar en el trabajo del día a día. Más allá del resultado tenemos que salir fortalecidos. Tenemos que seguir afianzando cosas que nos permitan seguir compitiendo y conseguir las victorias necesarias para alcanzar el objetivo”, añadió.

El técnico uruguayo no podrá contar con Lucas Capalbo, que se recupera de un esguince en un dedo de su mano izquierda, ni con Jorge Martínez, que sigue recuperándose. El resto de jugadores, salvo Beraza, lesionado de larga duración, están disponibles para visitar a un equipo, el Leyma Coruña, que pasa por ser uno de los grandes nombres de la competición.

El equipo entrenado por Carles Marco cuenta con una plantilla de nombres destacados como son Caio de Souza, Dino Radoncic, Paul Anders Jorgensen, Guillem Jou, Mus Barro, Abdou Thiam o el ex Palma Jacobo Díaz, jugadores que dan forma a un plantel que está dominando la Primera FEB y que se presenta como uno de los grandes retos de esta temporada para un Fibwi que viaja a Galicia con las maletas cargadas de ilusión y la convicción de ofrecer su mejor versión en casa del líder para tratar de sumar la que sería su novena victoria de la temporada.