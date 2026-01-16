Contundente derrota del Fiwbi Mallorca en casa del líder

Tenía difícil papeleta el Fibwi Mallorca en su visita a A Coruña, donde le esperaba el líder de la Primera FEB. Las previsiones no eran buenas y en el Coliseum se cumplieron los pronósticos: derrota contundente del equipo de Pablo Cano (94-72).

El Fibwi Mallorca Bàsquet Palma puso de esta forma punto y final a la primera vuelta con una derrota, en un partido que se decidió tras un primer cuarto igualado y un segundo parcial en el que el conjunto gallego abrió una brecha ya insalvable.

El duelo arrancó espeso, con minuto y medio sin anotación, hasta que Aramburu inauguró el marcador desde el tiro libre. A partir de ahí, el intercambio fue constante y el Fibwi llegó a ponerse por delante tras un triple de Juan Bocca (12-14), en un inicio de máxima intensidad en el Coliseum. Sin embargo, el Leyma Coruña cerró mejor el primer parcial y se marchó con ventaja al término del cuarto: 23-18.

En el segundo cuarto, el equipo de Pablo Cano siguió compitiendo y tratando de sostener el ritmo, pero el Leyma Coruña empezó a imponer su poderío ofensivo. Los de Carles Marco pisaron el acelerador para abrir distancia (33-24 y 40-27) y se fueron al descanso con un contundente 52-31, una renta que marcó el resto del encuentro.

Segunda parte

Tras el paso por vestuarios, el líder regresó con la misma determinación. El Fibwi no terminó de encontrarse cómodo y el Leyma amplió todavía más la ventaja (62-39), sosteniendo su firmeza en ataque y obligando a Cano a pedir tiempo muerto. El tercer cuarto terminó con un duro 76-49, dejando el partido muy cuesta arriba para los mallorquines.

En el último parcial, un 2+1 de Scariolo abrió el cuarto definitivo en un Coliseum lleno. El Fibwi intentó recortar y llegó a situarse en 85-62 a falta de cinco minutos, pero el Leyma manejó el tramo final con solvencia hasta sellar el triunfo por 94-72.