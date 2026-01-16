Al-Attiyah fulmina el sueño de Nani Roma y sentencia el Dakar

Nani Roma, el único piloto español que presume en su palmarés de un título del Dakar en motos (2004) y coches (2014), ha estado más cerca que nunca de repetir el triunfo en las dos ruedas. Por desgracia, su actuación más sobresaliente ha coincidido con otro año ‘mágico’ del pentacampeón Nasser Al-Attiyah, que hoy, en la 12ª y penúltima etapa del rally, ha impuesto su ley y ha dejado encarrilado el que será su sexto Touareg, el primero desde 2023 y el primero desde que comenzó su aventura con Dacia hace un año.

Mattias Ekstrom ha abierto pista con el Raptor durante los más de 300 kilómetros de especial y por momentos ha sido el más rápido en el grupo de favoritos. Pronto se ha visto que Nani Roma, que afrontaba el día desde el segundo puesto de la general, a ocho minutos de Nasser, no podría plantarle cara al de Dacia.

Las referencias con Ekström en cada parcial ya daban pistas de que el ritmo de Nani no era el mejor. Y en cuanto han llegado las del qatarí, que ha salido retrasado (17º), cualquier atisbo de esperanza se ha esfumado para el de Folgueroles. Al-Attiyah ha firmado una actuación descomunal, arriesgando incluso cuando no lo necesitaba, ambicioso.

Ha cruzado la meta como el más rápido, arañándole otros 6’22” a Nani en la especial y más de 15 minutos en el cómputo global, dejando visto para sentencia el Dakar en la clase Ultimate. Además, Al-Attiyah empata con las dos grandes leyendas del rally, Ari Vatanen y Stéphane Peterhansel, en el ranking histórico de victorias de etapa (50).

Tampoco ha sido un día de lucimiento para Carlos Sainz, que ha cedido casi ocho minutos en meta con Al-Attiyah y se ha visto superado en la general por Ekström y Loeb, tercero y cuarto, respectivamente. Mientras el sueco acabará en el podio si mañana defiende con éxito los 29 segundos de renta que atesora ante Loeb, el ‘Matador’ está ya a 36’33” de cabeza y apunta al quinto puesto en el que podría ser su último Dakar.

Carlos asegura que a sus 63 años se siente competitivo, al gual que su Ford Raptor, como han demostrado también Roma y Ekström. “Me he ganado el derecho a decidir si sigo o no”, reclama. Sin embargo, su futuro está en el aire y Ford ya tiene incluso un plan ‘B’. Para resolver esta incógnita habrá que esperar.

De momento, este sábado se escribirá el último capítulo de la 48ª edición del Dakar. Una especial de solo 105 kliómetros cronometrados (más 36 de enlace), previsiblemente de trámite y que llevará a los participantes a Yanbu, a orillas del Mar Rojo, donde todo comenzó el pasado 3 de enero. Esta vez será para coronar a los nuevos campeones, que salvo sorpresa, serán Nasser Al-Attiyah en coches y Ricky Brabec en motos.