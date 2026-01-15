Jaume Munar debutará en Australia ante el checo Dalibor Svrcina

Jaume Munar, que esta pasada madrugada quedó eliminado en el torneo de Adelaida, se estrenará en el Open de Australia, primer Grand Slam de la temporada, ante el checo Dalibor Svrcina, según el sorteo celebrado este jueves en Melbourne para configurar el cuadro.

Munar perdió este jueves ante Tomas Machac, número 35 del ránking mundial, por un doble 6-4 en los cuartos de final del torneo de Adelaida. Al checo, octavo favorito, le bastó una hora y media para imponerse al mallorquín y conseguir plaza para las semifinales, donde se enfrentará al estadounidense Tommy Paul, vencedor del australiano Aleksandar Vukic por 6-3 y 6-2.

Alcaraz evita a Djokovic y Sinner

El defensor del título del Abierto de Australia, el italiano Jannik Sinner, debutará frente al francés Hugo Gaston, mientras que el murciano Carlos Alcaraz lo hará ante el australiano Adam Walton.

Alcaraz evitó al serbio Novak Djokovic, ubicado en la otra parte del cuadro, en el lado de Sinner, con el que se encontraría en una hipotética semifinal. El ganador de diez títulos de Grand Slam se enfrentará en su debut al español Pedro Martínez. En el camino del murciano, antes de la final, asoma el alemán Alexander Zverev, tercero del mundo y finalista una vez en Melbourne.

Alcaraz inicia así el intento de conquistar el único grande que le falta en su historial en un duelo ante Walton, número 79 del ránking ATP, con el que ya se había medido en junio de 2025 en el Queen’s Club Championships de Londres, donde el español ganó por 6-4 y 7-6(4).

Por el lado de Alcaraz, una vez superada la primera ronda, aparecen nombres como el alemán Yannick Hanfmann, el francés Corentin Moutet o Sebastian Korda; y en cruces posteriores, jugadores como Tommy Paul o Alejandro Davidovich en octavos, y Álex de Miñaur, el kazajo Alexander Bublik o el estadounidense Frances Tiafoe en cuartos. En semifinales, además de Zverev, figuran posibles rivales como Daniil Medvedev o Andrey Rublev.

Sinner, por su parte, coincide en su sector con jugadores como Lorenzo Musetti, el estadounidense Ben Shelton o su compatriota Taylor Fritz.

En cuanto al resto de españoles, Pablo Carreño se enfrentará al checo Jakub Menšík, Roberto Bautista ha sido emparejado con el chino Juncheng Shang, Alejandro Davidovich iniciará su recorrido ante el austríaco Filip Misolic y Carlos Taberner se medirá al italiano Lorenzo Sonego.