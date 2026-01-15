La Federación Balear de Golf premia a los protagonistas de 2025

La Federación Balear de Golf ha celebrado este jueves, en el Palacio de Congresos de Palma, la gala de los Premios del Golf 2025, que reunió a casi 300 asistentes entre autoridades, representantes institucionales, patrocinadores, clubes, federaciones, deportistas y federados para reconocer a los campeones de la temporada y el trabajo desarrollado durante el año.

El acto contó con la asistencia de la presidenta del Govern de les Illes Balears, Marga Prohens, y del alcalde de Palma, Jaime Martínez, además de los consellers Guillem Ginard y Jaume Bauzá. También asistieron representantes del ámbito federativo y del golf nacional, entre ellos, el presidente de honor de la Real Federación Española de Golf, Gonzaga Escauriaza, así como presidentes de otras federaciones de golf españolas y los premiados de la temporada. Entre los presentes estaban además Rodrigo Martín, CEO de Juaneda Hospitales; Jesús Mª Calvo, de Balearhouse; Jordi Caldentey, de Qromia, y José Luis Roses, de Bodegas José Luis Ferrer, todos patrocinadores de la FBG.

Tras la apertura institucional y el discurso del presidente de la Federación Balear, Bartolomé Tous, se proyectó un vídeo resumen con los principales hitos competitivos, eventos y acciones de la temporada 2025, antes de dar paso a la entrega de premios. Durante la gala, que condujo la periodista deportiva de IB3 Radio Marta Sanpas, se entregaron los galardones correspondientes a los distintos Campeonatos de Baleares.

Entre los títulos más destacados, el Campeonato de Baleares Absoluto Individual proclamó campeones scratch a Zoe Zavoralova y Teo Senoglu, y el Campeonato de Baleares Individual de Profesionales coronó campeón a Toni Ferrer.

Nueva web

La ceremonia sirvió también para realizar un balance de una temporada especialmente significativa para la FBG, marcada por el crecimiento del número de licencias, el impulso a nuevos formatos de competición y el fortalecimiento de proyectos estratégicos, un contexto en el que se enmarcó la presentación de la nueva identidad visual y la nueva web de la Federación, concebidas como herramientas clave para reforzar la proyección del golf balear y modernizar sus canales de comunicación y servicio.

En el apartado de menciones especiales, la Federación reconoció la trayectoria reciente de la jugadora profesional Nuria Iturrioz (Club de Golf Son Servera), por su quinta victoria en el Ladies European Tour, lograda en el Aramco Houston Championship (Estados Unidos). Asimismo, se destacó el triunfo de Baleares en el Campeonato de España de Federaciones Autonómicas de Pitch & Putt celebrado en octubre en Galicia, con un reconocimiento a los integrantes del equipo: Miquel Deyà, Nicasio Domínguez, José Manuel Pulido del Moral y Astin Richard Nustedt.

Homenaje a Gonzaga Escauriaza

Pero, sin duda, el momento más emotivo de la noche llegó con el homenaje a Gonzaga Escauriaza, presidente de honor de la Real Federación Española de Golf, por su trayectoria y, especialmente, por su apoyo al golf balear, con la participación institucional de la presidenta del Govern, el alcalde de Palma y el presidente de la Federación en el momento del reconocimiento.

La gala concluyó con las intervenciones del alcalde de Palma y de la presidenta del Govern, quienes respaldaron con su presencia y sus palabras la importancia del desarrollo del golf en las islas. Las fotos oficiales y un cóctel de celebración ofrecido a todos los asistentes pusieron el broche de oro a una noche de celebración.