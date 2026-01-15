La Challenge convierte un año más a Mallorca en el epicentro del ciclismo

Mallorca volverá a convertirse en el epicentro del ciclismo internacional entre los días 24 de enero y 1 de febrero de 2026, con la celebración de la III Garden Hotels & Resorts Challenge Ciclista Mallorca femenina y la XXXV Garden Hotels & Resorts Challenge Ciclista Mallorca masculina. La presentación institucional de ambas pruebas ha tenido lugar hoy en el Consolat de Mar, sede del Govern balear, con la presencia de las principales autoridades de la isla, así como de representantes de patrocinadores y colaboradores.

Por tercer año consecutivo, las mejores corredoras del pelotón internacional iniciarán la temporada en la isla con la disputa de la Garden Hotels & Resorts Challenge Ciclista Mallorca femenina. A lo largo de tres días, algunos de los mejores equipos del ciclismo femenino internacional competirán en Mallorca en tres trofeos: Trofeo Marratxí-Felanitx (sábado 24 de enero), Trofeo Llucmajor (domingo 25 de enero) y Trofeo Binissalem–Port d’Andratx (lunes 26 de enero).

Tras la competición femenina llegará el turno de los hombres, con la XXXV Garden Hotels & Resorts Challenge Ciclista Mallorca. El programa de esta nueva edición mantiene la disputa de cinco pruebas, como es habitual, con la gran novedad de una contrarreloj por equipos en la segunda jornada, una modalidad inédita en la historia de la competición: Trofeo Calvià (miércoles 28 de enero); Trofeo Ses Salines–Colònia de Sant Jordi (jueves 29 de enero), en la modalidad de Contrarreloj por Equipos (CRE); Trofeo Serra de Tramuntana (viernes 30 de enero), con salida en Selva y llegada a Lluc; Trofeo Andratx–Pollença (sábado 31 de enero), con final en el Mirador d’es Colomer; y Trofeo Mallorca Fashion Outlet–Passeig Marítim de Palma (domingo 1 de febrero).

18 equipos femeninos y 21 masculinos

En la rampa de salida de la edición femenina estarán algunas de las mejores ciclistas del pelotón internacional, repartidas en un grupo formado por 18 equipos: cinco UCI World Team, tres UCI Pro Team, once UCI Continental Team, entre ellos los cinco españoles, además de la Selección Española de carretera.

El pelotón masculino estará integrado por un total de 21 equipos: ocho UCI World Team, diez UCI Pro Team y tres UCI Continental Team, además de la Selección Española sub-23. En esta edición han confirmado su presencia corredores como el belga Remco Evenepoel, campeón del mundo y campeón olímpico de ruta y contrarreloj, que vestirá por primera vez el maillot de su nuevo equipo Red Bull–BORA–hansgrohe; su compañero, el alemán Florian Lipowitz, tercero en el último Tour; o el mallorquín Enric Mas, que regresará a la alta competición seis meses después de verse obligado a abandonar el Tour de Francia por lesión.

La prueba también contará con la presencia de todas las formaciones españolas más importantes del pelotón, entre ellas el equipo local Illes Balears Arabay Cycling Team, de categoría UCI Continental, que afronta su tercera temporada consecutiva en el ciclismo profesional.

Televisión en directo

Como ya ocurrió el año pasado, los aficionados podrán seguir el final de las etapas, tanto de la Challenge femenina como de la masculina, por televisión, gracias al acuerdo con las instituciones y su apuesta por la Challenge Ciclista Mallorca como evento estratégico para la promoción turística de la isla. Las retransmisiones se ofrecerán a través de las plataformas Max y Discovery, así como en Eurosport y Teledeporte.

La televisión autonómica IB3 también emitirá los finales en streaming y, por primera vez, todos los finales de etapa de la prueba masculina al término del informativo Notícies Migdia, excepto el domingo 1 de febrero, cuando se ofrecerá la llegada en directo.

Garden Hotels & Resorts, con el ciclismo Como en ediciones anteriores, Garden Hotels & Resorts continuará siendo el principal patrocinador corporativo de la Challenge, tanto en la categoría femenina como masculina. Durante diez días, la caravana de ambas competiciones se alojará en los hoteles Playa Garden Selection Hotel & Spa y Alcúdia Garden Aparthotel de Garden Hotels & Resorts, un acuerdo que supone más de 3.000 estancias, incluyendo deportistas, equipos técnicos, organización y medios de comunicación nacionales e internacionales. Con esta apuesta por el ciclismo, Garden Hotels & Resorts refuerza su posición como líder en el segmento del cicloturismo, orientado a los principales mercados europeos. Fundada en Mallorca en 1986, esta empresa familiar cuenta con más de 30 años de experiencia en la gestión hotelera y opera 14 establecimientos de 3, 4 y 5 estrellas en Mallorca, Menorca, Ibiza, Huelva, Fuerteventura y la República Dominicana, ofreciendo una amplia gama de servicios y gastronomía nacional e internacional. «Seguimos manteniendo una edición más nuestro compromiso y apuesta por la Challenge y su patrocinio, alineado con nuestros valores y estrategia, que consolida el deporte como un vehículo para el cambio hacia un modelo más responsable y respetuoso con el entorno», ha afirmado Gabriel Llobera, director de Marketing & Comunicación de Garden Hotel Group.

Marga Prohens

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha sido la encargada de cerrar el acto. En su intervención, ha señalado que la Challenge Ciclista femenina «es también un ejemplo de cómo el deporte contribuye a romper barreras, generar referentes y dar visibilidad a mujeres que, con esfuerzo, talento y perseverancia, están escribiendo una nueva etapa en la historia del ciclismo». «La Challenge confirma, una vez más, la capacidad de Mallorca para acoger grandes eventos deportivos de alcance mundial, con la presencia de equipos y ciclistas de primer nivel, y con recorridos que muestran al mundo la singularidad de nuestro paisaje, de nuestro clima y de nuestro territorio», ha añadido.

Manuel Hernández

Por su parte, Manuel Hernández, director de Unisport Consulting, ha destacado el compromiso de las instituciones con la Challenge y la ventaja de contar con un patrocinador como Garden Hotels & Resorts: «Como ya ocurrió en los dos años anteriores, volvemos a concentrar la prueba femenina y masculina en diez días, por lo que Mallorca será el epicentro mundial del ciclismo a todos los niveles. Quiero agradecer de manera especial el apoyo del Consell de Mallorca y del Govern, porque sin su aportación y apuesta por nuestra carrera sería imposible asumir el coste de la producción de la retransmisión televisiva. Y también quiero agradecer, una vez más, el patrocinio de Garden Hotels & Resorts, que pone a disposición sus excelentes alojamientos para que el gran pelotón internacional tenga las mejores condiciones posibles».