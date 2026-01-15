Arbeloa: "Entiendo que digan que es un fracaso. El fracaso está en el camino del éxito"

Álvaro Arbeloa se estrenó como entrenador del Real Madrid teniendo que justificar en la sala de prensa del Carlos Belmonte la eliminación copera de los blancos. "Si en este club empatar es malo, una tragedia… Imagínate una derrota como esta. El responsable y el culpable de esta derrota soy yo, solo puedo agradecer a los jugadores el esfuerzo. Estaba convencido de que la convocatoria era la adecuada. Lo sigo pensando ahora. Era un gran equipo el que he sacado y los jugadores que tengo en el banquillo también. Me siento el máximo responsable de esta derrota”.

El salmantino se mostró serio en su intervención, en la que habló de la mejora física que necesita el equipo: "Perder en el Madrid no es un alivio nunca. No era nuestro objetivo perder aquí. Pintus está para darnos un punto más y recuperar la mejor versión física, que hace falta. Hemos querido ganar. Es difícil con un solo día que los jugadores que hagan todo lo que les he pedido. No le puedo reprochar nada a los jugadores. Todos nos vamos dolidos a casa, a la cama. Pero mañana hay que levantarse para volver a trabajar. Les debemos muchas cosas, tenemos dos títulos muy importantes por delante”,

Arbeloa no quiso calificar la derrota, pero afirmó que "entiendo que digan que es un fracaso. En la rueda de prensa de ayer lo dije. No tengo miedo al fracaso. Y entiendo quien quiera calificar esta derrota como fracaso. El fracaso está en el camino al éxito. Me hará mejorar. Nos hará mejorar a todos. No tengo miedo al fracaso. He fracasado muchas veces en mi vida, con eliminaciones más duras que esta. A preparar el próximo partido con la máxima dedicación".

Carvajal: "Hemos tocado fondo"

Dani Carvajal también quiso dar un paso adelante, como capitán del Real Madrid en este mal momento del equipo: "Hemos tocado fondo. Los máximos responsables somos nosotros, los jugadores del Real Madrid. Si no estamos a la altura, pasan estas cosas. Quiero pedir perdón a los aficionados madridistas y ahora nos toca ponernos a trabajar para revertir esta situación empezando por el partido del próximo sábado en casa ante el Levante":