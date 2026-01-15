Alcúdia, segunda parada del Illes Balears Palma Futsal on Tour by Blanc i Blanc

Segunda parada de la semana del Illes Balears Palma Futsal on Tour by Blanc i Blanc. Tras el éxito de la jornada celebrada el pasado martes en Son Servera, este jueves la plantilla y el cuerpo técnico del Illes Balears Palma Futsal se han desplazado hasta Alcúdia, donde cerca de 600 niños y niñas de siete centros educativos se han dado cita en el Poliesportiu Municipal para disfrutar de una mañana de fútbol sala, juegos y diversión.

La actividad, organizada por el club y la Fundació Miquel Jaume–Palma Futsal, con la colaboración del Consell de Mallorca y el patrocinio de Blanc i Blanc, ha contado con la participación del alumnado del IES Alcúdia, IES Moll Vell, CEIP Puig Sant Martí, CEIP Norai, CEIP S’Albufera, Colegio Nuestra Señora de la Consolación y CEIP S’Hort des Fassers.

Los jugadores y el cuerpo técnico del Illes Balears Palma Futsal —a excepción de Mario Rivillos, Fabinho y Lucão, concentrados con sus respectivas selecciones— han compartido la mañana con los escolares en una jornada marcada por el contacto directo, la cercanía y el entretenimiento. Como es habitual, el espectáculo arrancó con la aparición de Roqueta, que animó el ambiente con sus pasos de baile e invitó a un grupo de niños y niñas a disfrutar con ella en el centro de la pista.

A continuación, jugadores y cuerpo técnico fueron presentados uno a uno entre los aplausos del joven público, reservando el momento final para Carlos Barrón y Antonio Vadillo, que mostraron los últimos títulos conquistados por el club: la UEFA Futsal Champions League, lograda en mayo en Le Mans, y la Copa Intercontinental, levantada en noviembre en Son Moix.

Dos equipos y distintas pruebas

Tras las presentaciones, los jugadores se dividieron en dos equipos liderados por Carlos Barrón y Manolo Piqueras, dando inicio a un partido muy especial, repleto de retos y pruebas poco habituales: porteros jugando con los ojos vendados, acciones con varios balones en pista o la participación directa de profesores y alumnos. Roqueta también quiso sumarse al encuentro, aportando su particular toque de diversión. La jornada incluyó, además, concursos de toques y el tradicional juego del pañuelito, con jugadores y escolares compartiendo protagonismo.

El momento más esperado llegó al final, cuando 50 niños y niñas de Alcúdia saltaron a la pista para enfrentarse a todo un tricampeón de Europa y del mundo, logrando imponerse en un desenlace celebrado con entusiasmo por todos ellos. La actividad concluyó con una gran foto de familia junto a autoridades y patrocinadores que hacen posible el proyecto.

El Illes Balears Palma Futsal on Tour by Blanc i Blanc es uno de los proyectos sociales más destacados del club y de la Fundació Miquel Jaume–Palma Futsal, con el objetivo de acercar el fútbol sala y sus valores a los municipios de la isla, fomentando el deporte, la convivencia y la diversión saludable entre los más jóvenes.