Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
TerraferidaJefe gabinete ProhensDerrumbe mortal en ManacorIrene de GreciaDimisiones Son EspasesGuía de Sant Antoni
instagramlinkedin

Fútbol sala

Alcúdia, segunda parada del Illes Balears Palma Futsal on Tour by Blanc i Blanc

El proyecto social del club y la Fundació Miquel Jaume reúne a 600 alumnos de siete centros educativos del municipio

Los jugadores del Palma Futsal posan en Alcúdia, en donde han reunido a cerca de 600 escolares

Los jugadores del Palma Futsal posan en Alcúdia, en donde han reunido a cerca de 600 escolares / Palma Futsal

Redacción Deportes

Palma

Segunda parada de la semana del Illes Balears Palma Futsal on Tour by Blanc i Blanc. Tras el éxito de la jornada celebrada el pasado martes en Son Servera, este jueves la plantilla y el cuerpo técnico del Illes Balears Palma Futsal se han desplazado hasta Alcúdia, donde cerca de 600 niños y niñas de siete centros educativos se han dado cita en el Poliesportiu Municipal para disfrutar de una mañana de fútbol sala, juegos y diversión.

La actividad, organizada por el club y la Fundació Miquel Jaume–Palma Futsal, con la colaboración del Consell de Mallorca y el patrocinio de Blanc i Blanc, ha contado con la participación del alumnado del IES Alcúdia, IES Moll Vell, CEIP Puig Sant Martí, CEIP Norai, CEIP S’Albufera, Colegio Nuestra Señora de la Consolación y CEIP S’Hort des Fassers.

Los jugadores y el cuerpo técnico del Illes Balears Palma Futsal —a excepción de Mario Rivillos, Fabinho y Lucão, concentrados con sus respectivas selecciones— han compartido la mañana con los escolares en una jornada marcada por el contacto directo, la cercanía y el entretenimiento. Como es habitual, el espectáculo arrancó con la aparición de Roqueta, que animó el ambiente con sus pasos de baile e invitó a un grupo de niños y niñas a disfrutar con ella en el centro de la pista.

A continuación, jugadores y cuerpo técnico fueron presentados uno a uno entre los aplausos del joven público, reservando el momento final para Carlos Barrón y Antonio Vadillo, que mostraron los últimos títulos conquistados por el club: la UEFA Futsal Champions League, lograda en mayo en Le Mans, y la Copa Intercontinental, levantada en noviembre en Son Moix.

Dos equipos y distintas pruebas

Tras las presentaciones, los jugadores se dividieron en dos equipos liderados por Carlos Barrón y Manolo Piqueras, dando inicio a un partido muy especial, repleto de retos y pruebas poco habituales: porteros jugando con los ojos vendados, acciones con varios balones en pista o la participación directa de profesores y alumnos. Roqueta también quiso sumarse al encuentro, aportando su particular toque de diversión. La jornada incluyó, además, concursos de toques y el tradicional juego del pañuelito, con jugadores y escolares compartiendo protagonismo.

El momento más esperado llegó al final, cuando 50 niños y niñas de Alcúdia saltaron a la pista para enfrentarse a todo un tricampeón de Europa y del mundo, logrando imponerse en un desenlace celebrado con entusiasmo por todos ellos. La actividad concluyó con una gran foto de familia junto a autoridades y patrocinadores que hacen posible el proyecto.

Noticias relacionadas y más

El Illes Balears Palma Futsal on Tour by Blanc i Blanc es uno de los proyectos sociales más destacados del club y de la Fundació Miquel Jaume–Palma Futsal, con el objetivo de acercar el fútbol sala y sus valores a los municipios de la isla, fomentando el deporte, la convivencia y la diversión saludable entre los más jóvenes.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Tracking Pixel Contents