Tenis
El punto de Jaume Munar que recuerda al mejor Rafa Nadal
El tenista de Santanyí gana a Cerúndolo en los octavos de final del Adelaide ATP 250 en tres sets por 3-6, 7-5 y 6-4
Jaume Munar acabó 2025 en uno de los mejores momentos de su carrera y sigue demostrando su gran nivel en la gira australiana en el Adelaide ATP 250. El tenista de Santanyí supera al argentino Francisco Cerúndolo, número 20 del ranking, en tres sets por 3-6, 7-5 y 6-4 tras lograr uno de los mejores puntos de su carrera, al estilo de Rafa Nadal.
El mallorquín, que ocupa el puesto 38, remontó el encuentro y, en uno de los instantes finales, sacó a relucir su gran estado de forma. Con 5-4 y 15-0 en el último set, a Jaume Munar le tocó resistir para llevarse un punto que lo acercara a los cuartos de final.
Aguantó dos golpes ganadores del argentino para subir toda la pista después de una volea de Cerúndolo y llevarse el punto con un revés cruzado que tocó la línea. Recordó al mejor Rafa Nadal, algo que cada vez va haciendo más últimamente.
Jaume Munar, en cuartos de final
El tenista de Santanyí perdió el primer set y se llevó las dos siguientes mangas. La segunda duró más de una hora, pero se hizo con ella tras romper el servicio a la quinta oportunidad en el undécimo juego.
Munar se llevó la tercera manga con menos sufrimiento para meterse en los cuartos de final. Se enfrentará al checo Tomas Machac, 35 en el ranking, a las 03:00 horas de la madrugada del miércoles al jueves.
