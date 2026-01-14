Joan Pere Carbonell, el mallorquín que correrá el World Marathon Challenge: “Hago esta locura para visibilizar la ictiosis y recaudar fondos para su investigación en España”

Joan Pere Carbonell afrontará un reto al alcance de muy pocos humanos: correr 7 maratones en 7 continentes durante 7 días consecutivos. El desafío para el deportista y empresario mallorquín, que tiene 55 años, va más allá de completar el World Marathon Challenge porque su objetivo es otro: recaudar el máximo de fondos posibles para la investigación de la ictiosis en España, que es una enfermedad rara que afecta a la piel y que su hija padece. Comienza el 31 de enero en Ultima en la Antártida y durante una semana recorrerá las calles de ciudades como Ciudad del Cabo (Sudáfrica), Perth (Australia), Dubai (Emiratos Árabes Unidos), Madrid (España), Fortaleza (Brasil) y Miami (Estados Unidos).

“Es una muestra de amor sobre todo para poder ayudar. No doy visibilidad a este reto a título personal, sino más bien que, a través de lo que me apasiona que es el deporte, colaboro y ayudo para que todas las personas que no tienen la repercusión mediática que tengo yo ahora doy a conocer su enfermedad para que se investigue más de lo que se hace ahora”, asegura Carbonell.

La ictiosis afecta a unas 500 personas en España y María Carbonell, su hija, es una de las afectadas. “Cuando nació no sabíamos exactamente qué tenía. Con el tiempo, su grado ha sido bajo y, ayudada por los medicamentos, aparentemente está perfecta. No deja de tenerla, los necesita, pero si tú no lo sabes no se lo notas. Hay hasta 30 tipologías diferentes de la enfermedad con casos más graves. En grados más extremos pueden tener inflamaciones en las extremidades y un aspecto un poco agresivo. Por eso, también quiero que las personas tengan empatía y normalizar este tipo de enfermedades que a veces se estigmatizan, no tocaría, pero es una realidad y todo lo que pueda colaborar para mejorar la vida de estas personas es un honor”, apunta.

Joan Pere Carbonell, junto a su mujer, Catalina Sastre y su hijo, Bernat Carbonell. / C.M.

Apoyo del Ayuntamiento de Calvià

“No tiene cura, hay paliativos a través de una serie de tratamientos que hacen que la vida de estas personas sea más llevadera. Pero estos paliativos, como son recientes, a largo plazo no sabemos qué pasará en el sentido de si tienen efectos secundarios o no. Todo lo que se investigue bienvenido sea y, cuantos más recursos tengan, mejor”, añade.

Joan Pere Carbonell se paga él todos los gastos para que todas las donaciones, vayan destinadas íntegramente a la investigación de la ictiosis. “Cuando salió la idea del reto, uno de los factores que me hizo tomar partida en esta locura fue la posibilidad de recaudar fondos. Mucha gente a nivel internacional usa sus recursos y medios para intentar recaudar fondos para diferentes causas y pensé que era la forma ideal de poder afrontarlo. Se dio la suerte de que el Ayuntamiento de Calvià desde el primer momento que se enteró se involucró al 100%. Ha organizado diferentes actos y, a través de la San Silvestre del 31 de diciembre, consiguieron recaudar 1.200 euros que fueron destinados a la Asociación Española de Ictiosis. La finalidad es recaudar el máximo para la investigación”, subraya. Las donaciones se pueden hacer a través de Bizum en el apartado donar con el código 01632 o a través de una transferencia bancaria, que el número aparece en la página web www.ictiosis.org/dona.

Joan Pere Carbonell sostiene la imagen de los lugares donde correrá, mientras familiares, entrenador y políticos del Ayuntamiento de Calvià lucen los dorsales que llevará en cada etapa. / C.M.

Preparado para el World Marathon Challenge

El deportista mallorquín es un veterano de las pruebas de resistencia. Ha completado los 7 World Marathon Majors, el Ironman de Klagenfurt y maratones icónicos como la Gran Muralla China y el Big Five en Sudáfrica. En 2022 ya conquistó el Antarctic Ice Marathon, experiencia que le sirvió de antesala para este reto global. Su mejor marca en los 42’195 kilómetros es de 2 horas y 35 minutos, pero fue “hace años. Mejorar tiempos ha pasado a un segundo plano ahora. Mi intención ahora es cumplir objetivos, afrontar retos y poderlo conseguir”.

Cuando planteó hacer este reto, su familia al principio no quisieron que lo hiciera. “¿Qué necesidad tienes con 55 años de hacer esta locura?, me dijeron. Luego me vieron tan ilusionado y con tantas ganas, que sabían que la decisión estaba tomada. Y como yo soy un poco cabezota, me apoyaron y lo siguen haciendo. Gracias a ellos todo es más fácil de llevar. Como también lo es por la ayuda de mi entrenador, Johny Ouriaghli, y del equipo de médicos, nutricionistas y fisios que me han apoyado en esta preparación”, explica.

"Ahora o nunca"

Carbonell es uno de los 60 afortunados que pueden encarar este reto. La gran mayoría son americanos y chinos y él es el único español. La agencia que organiza esta competición es la misma que prepara el maratón de la Antártida. “Sabía que hacían este reto, pero no prestaba mucha atención porque me parecía una auténtica locura. Pasó el tiempo y con la posibilidad de recaudar fondos para la ictiosis me atrajo. También pensé: ‘Tengo 55 años, hacer estos retos es ahora o nunca’. Y todo se conjugó para que me ayudara a tomar la decisión”, confiesa.

Los dorsales que llevará en los siete maratones. / C.M.

Para preparar el World Marathon Challenge ha entrenado cuatro meses de una manera específica y personalizada, pero lleva 20 años corriendo. “Es un trabajo que he acumulado durante muchos años. Aunque los entrenamientos que hemos hecho han sido muy intensos: tiradas largas de mínimo 40 kilómetros, sesiones de series, fuerza, potencia, gimnasio y dobles entrenamientos de correr y bicicleta para aminorar el impacto y evitar el riesgo de una posible lesión. El volumen semanal a pie han sido de 150 kilómetros y 180, en bici”, afirma.

De la Antártida hasta Miami

“Hay que dar mucha importancia a la parte muscular porque solo correr no basta. Y más a mí edad la musculatura se debilita y las posibilidades de lesión sin un buen refuerzo muscular son altas. Combinamos todo en una preparación muy exigente, pero no puede ser de otra manera, afrontamos un reto que, o se hace en unas condiciones buenas y seguras o vale más no hacerlo. Las cosas no salen porque sí”, asegura.

Joan Pere Carbonell también explica que ha visto varias veces el documental de la influencer navarra Verdeliss, que ganó la edición femenina del año pasado. “Me ha ayudado mucho porque lo recrea y te haces una idea de los timings y de lo que te encontrarás. Me ha ido muy bien verlo. Lo que hizo es de admirar”, apunta.

La parte mental es muy importante para poder completar el reto: “Estaremos corriendo en la Antártida a -20 grados y, en cuestión de horas, lo haremos a 30 grados en Ciudad del Cabo. Añadiendo que cuando no corres estás volando en el avión intentando descansar de aquella manera y esperando en los aeropuertos. Lo intentamos preparar mentalmente, pero hasta que no se haga no sabemos exactamente cómo saldrá. Es imposible recrear esto viviendo en Mallorca”.