El Palma Futsal se llena de cariño en Son Servera

El Illes Balears Palma Futsal on Tour by Blanc i Blanc ha dado este martes el pistoletazo de salida a una nueva temporada con una jornada muy especial en Son Servera. El primer destino del curso ha reunido a cerca de 500 alumnos del CEIP Jaume Fornaris i Taltavull y del CEIP Na Penyal en el Polideportivo Municipal Virginia Torrecilla, en una mañana de deporte, diversión y convivencia, organizada por el club y la Fundació Miquel Jaume, junto al Consell de Mallorca y el patrocinio de Blanc i Blanc.

El Palma Futsal posa con las autoridades en Son Servera. / Palma Futsal

Todo el plantel y el cuerpo técnico del Illes Balears Palma Futsal, a excepción de Mario Rivillos —concentrado con la selección española en Las Rozas—, se desplazaron hasta el municipio para compartir esta actividad con los escolares. La jornada comenzó con la aparición de Roqueta, que puso el ritmo inicial con sus pasos de baile, animando a muchos de los niños y niñas a sumarse al espectáculo desde el primer momento.

Fabinho bromea con los niños durante el partido. / Palma Futsal

Tras ello, jugadores y cuerpo técnico fueron presentados uno a uno y los asistentes pudieron ver de cerca los últimos títulos conquistados por el club: la UEFA Futsal Champions League alzada en Le Mans y la Copa Intercontinental lograda el pasado mes de noviembre en Son Moix. A partir de ahí, el polideportivo se convirtió en una gran pista de juego. Se formaron dos equipos, liderados por Carlos Barrón y Manuel Piqueras respectivamente, y arrancó un partido muy especial entre jugadores del Palma Futsal, salpicado de retos y pruebas anunciadas por los propios escolares.

Dennis firma autógrafos a un niño y una niña de Son Servera. / Palma Futsal

Durante el encuentro no faltaron situaciones tan divertidas como jugar con los ojos vendados, cogidos de la mano, con tres balones a la vez o con lanzamientos especiales de penalti ejecutados por los profesores. También hubo espacio para juegos y desafíos individuales, como concursos de toques entre Alisson y Mateus Maia o entre Carlos Barrón y Piqueras, además del clásico “pañuelito” con la participación directa de los alumnos de Son Servera.

El punto culminante de la jornada llegó con un partido final en el que una treintena de niños y niñas se enfrentaron a todo el primer equipo del Illes Balears Palma Futsal, logrando incluso imponerse en un ambiente de risas y celebración. La actividad concluyó con una gran foto de familia junto a los escolares, autoridades y patrocinadores que hacen posible el proyecto.

Los jugadores del Palma bromean con los niños. / Palma Futsal

De esta manera, el Illes Balears Palma Futsal on Tour by Blanc i Blanc vuelve a ponerse en marcha con una nueva temporada que tiene como objetivo seguir acercando el fútbol sala, el deporte y sus valores a los más jóvenes de las Illes Balears. Tras esta primera parada en Son Servera, el Tour continuará el jueves con una nueva visita al municipio de Alcúdia.