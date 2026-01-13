Joan Pere Carbonell, el mallorquín y único español que afronta el reto de correr 7 maratones en 7 continentes durante 7 días consecutivos

Joan Pere Carbonell afrontará un reto al alcance de muy pocos: correr 7 maratones en 7 continentes durante 7 días consecutivos. El desafío para el deportista y empresario mallorquín va más allá de completar el World Marathon Challenge porque su objetivo es otro: recaudar fondos para apoyar la investigación de la Ictiosis, una enfermedad rara que afecta a la piel y que su hija padece. El 28 de enero saldrá de Mallorca rumbo a la Antártida.

Carbonell es miembro del Club ADA Atletismo Calvià y será el único representante español que buscará finalizar este reto extremo. Esta edición comienza el 31 de enero y está limitada a tan solo 60 corredores de todo el mundo, seleccionados rigurosamente

Este martes han presentado el reto en el Ayuntamiento de Calvià, que apoya comunicativamente otorgando visibilidad al desafío. Al acto, han asistido Juan Antonio Amengual, alcalde del municipio; Javier Tascón, teniente de alcalde, delegado de economía, contratación y deportes de Calvià; y Joan Pere Carbonell, el protagonista.

“Lo que hemos puesto a disposición de Joan Pere Carbonell es nuestra estructura organizativa a nivel de comunicación. Este reto unido a una causa benéfica nos da todos los ingredientes para darle el mayor apoyo. Es un reto personal que lo llevará al límite en el que el valor del esfuerzo lo elevará a la máxima potencia. El Ayuntamiento de Calvià ha querido darle todo el apoyo mediático poniendo a su disposición nuestro equipo de comunicación. Y si además conseguimos fondos para una causa benéfica nosotros lo apoyamos, lo acompañamos y pedimos a toda la ciudadanía de Calvià, Mallorca, Baleares y España que colabore”, asegura Juan Antonio Amengual, alcalde de Calvià.

Recorrer el mundo corriendo

Joan Pere Carbonell iniciará el camino el 28 de enero. Viajará a Ultima en la Antártida para afrontar el primer maratón el 31 de enero, continuará en Ciudad del Cabo en Sudáfrica (áfrica), lo seguirá Perth en Australia (Oceanía), Dubai en Emiratos Árabes Unidos (Asia), Madrid en España (Europa), Fortaleza en Brasil (Sudamérica) y Miami en Estados Unidos (América del Norte).

Cómo ayudar a la ictiosis

El coste del reto está financiado íntegramente por Joan Pere Carbonell y, todo lo recaudado, irá destinado a ayudar en la investigación de la Ictiosis, que es una enfermedad rara. En la página web de la asociación sin ánimo lucro (ictiosis.org/dona) se puede donar a través de Bizum o por transferencia bancaria.

Verdeliss gana la Word Marathon Challenge en 2025

Tras ganar cinco de siete maratones, la "influencer" Verdeliss se proclamó vencedora del World Marathon Challenge en 2025, una prueba en la que debes correr siete maratones, siete días seguidos y en diferentes lugares del mundo. Se ha hecho con el título con un tiempo promedio de 3:18:30 por maratón.