Así ha sido la primera rueda de prensa de Arbeloa al frente del primer equipo del Real Madrid

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ha comentado este martes que es "un día especial" para él, pero que es consciente de la "responsabilidad" que tiene su nuevo puesto, y ha confesado que el club le comunicó la noticia "minutos antes" de que se diera a conocer el comunicado oficial.

"Para mí es un día especial, como lo han sido todos los días que he formado parte del Real Madrid. Tengo 42 años, 20 en esta casa y cada día que he pasado en el mejor club del mundo y la historia ha sido especial. Hoy por supuesto es uno de ellos, pero consciente de la responsabilidad que tengo, de la bonita empresa y tarea", afirmó el nuevo entrenador del Real Madrid en su primera comparecencia en el cargo.

Arbeloa confesó que le comunicaron durante la tarde de ayer que querían que "tomase la responsabilidad" y el puesto de entrenador del primer equipo, "minutos antes de que saliese el comunicado oficial". "Claro que hablé con Xabi. Todos sabéis la amistad que me une con él y lo mucho que le aprecio y le quiero, y sé que es mutuo", añadió.

Sobre la duración de su contrato, el salmantino recalcó que lleva 20 años en el club y que estará "hasta que el Real Madrid quiera que esté". "Esta es mi casa, así lo siento y así será siempre", agregó.