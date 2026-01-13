Patinaje artístico
El alcalde de Palma recibe a Mateus Vargas, campeón de Europa de patinaje artístico
El deportista del club Patí Mediterrani, distinguido por Jaime Martínez, logró el subcampeonato de España y el título continental juvenil en 2025
El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha recibido este martes en el salón de plenos de Cort a Mateus Vargas Coy, recientemente proclamado campeón de Europa juvenil de patinaje artístico sobre ruedas en la modalidad libre.
Durante el acto, el alcalde ha felicitado al deportista por su esfuerzo, constancia y compromiso, y ha subrayado la importancia del trabajo que realizan los clubes y entrenadores en la formación de jóvenes talentos del deporte, ha informado el consistorio. Como reconocimiento institucional, Martínez ha entregado a Vargas una litografía de Mariano Mayol de la plaza de Cort.
El deportista, que pertenece al club palmesano Patí Mediterrani, comenzó su trayectoria en el patinaje artístico en 2017. En los últimos años ha acumulado destacados resultados a nivel estatal y europeo, culminando en 2025 con el subcampeonato de España y el título continental juvenil, lo que le permitió obtener la clasificación directa para el Mundial.
De cara a 2026, el joven patinador competirá en la categoría júnior masculina, una nueva etapa para la que el alcalde le ha trasladado su apoyo y buenos deseos de éxito en la próxima temporada deportiva.
