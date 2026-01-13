Alba Torrens: "Vuelvo a casa, me siento muy afortunada"

Es una leyenda del baloncesto internacional, pero habla con la humildad de alguien que lo tiene todo por hacer. Alba Torrens (Binissalem, 1989) ha sido presentada este martes como jugadora del Azulmarino con el objetivo de “ayudar” al ascenso a la Liga Femenina Endesa y competir en Son Moix en la máxima categoría del baloncesto nacional. “Vuelvo a casa, pero este no es el motivo principal porque este proyecto profesional demuestra que está haciendo las cosas muy bien”, ha explicado en una multitudinaria rueda de prensa celebrada en la sede de Juníper Travel Technology de Palma.

La escolta, de 36 años y que firma por lo que resta de temporada y la siguiente, es consciente de que aterriza en un club ambicioso y que lidera la clasificación, con quince triunfos y ninguna derrota, de la Liga Femenina Challenge. De hecho, la de es Raiguer no quiere que su impresionante currículum condicione su rol en el equipo que dirige Alberto Antuña. “Es que hay que valorar el trabajo que han hecho hasta ahora, mi objetivo es entrar a sumar porque soy una pieza más que viene a aportar lo que pueda”, ha reiterado la seis veces campeona de la Euroliga -cuatro con el Ekaterimburgo ruso, y una con el Perfumerías Avenida y el Galatasaray-, con dos MVP de la máxima competición -2011 y 2014- y la friolera de diez medallas con la selección española -plata en los Juegos de Río en 2016-.

Alba Torrens posa con su nueva camiseta. / B.RAMON

La balear no se siente una estrella a pesar de que muchas de sus nuevas compañeras han crecido viendo sus partidos por televisión. “No pienso en el pasado, en cada momento mi objetivo era y es el equipo. Lo que me haría más ilusión este año es conseguir el ascenso, mi mentalidad no ha cambiado y cuando entras en dinámica de equipo no piensas más allá de lograr las metas de la entidad”, ha comentado convencida.

Torrens, acompañada por Gabriel Subías, director general del grupo World2Meet, y Juan Mateos, CEO en Juníper, ha destacado lo bien que se ha sentido en su primer día de trabajo con el equipo. “Quiero agradecer a Azulmarino, a la directiva, a los patrocinadores y a todos los que nos acompañan por apostar por el deporte femenino de esta manera. También quiero agradecer por cómo me han recibido el cuerpo técnico y mis compañeras. Ha sido un momento muy especial y me he sentido muy querida”, ha desvelado con una sonrisa. “Todo ha sido muy natural”, ha añadido antes de dejar claro que está bien físicamente "para jugar" en el duelo de este sábado ante el Ardoi en el Palau d’Esports (19 horas). “Estoy disponible y jugamos contra el cuarto clasificado, es un buen equipo”, ha subrayado sobre el conjunto navarro.

Mucha expectación en la presentación de la alero mallorquina. / B.RAMON

Torrens, que finalizó contrato con el Valencia Basket el pasado verano después de haber conquistado tres Liga Femenina Endesa de forma consecutiva con las ‘taronja’ -2022, 2023 y 2024-, ha esperado hasta enero para ligarse a un nuevo proyecto. “Cuando acabó el Eurobasket no quise hacer planes, pero me sentía bien para jugar. Hubo otras opciones, pero no me convencían”, ha resaltado.

La de Binissalem, que no cierra la puerta a volver a jugar con la selección española, ha insistido en los motivos por los que ha apostado por el club de Ciutat. “El factor profesional es la base de este fichaje, que se suma a la meta de crecer y consolidarse en la elite del baloncesto, pero no puedo mentir. Me hace mucha ilusión también porque no esperaba volver a Mallorca y me siento muy afortunada de poder hacerlo de esta manera”, ha señalado esperanzada.

Torrens, formada en las filas del Bàsquet Inca y del Sant Josep Obrer, da un paso más en su periplo después de haber triunfado en el Perfumerías Avenida Salamanca (2009-2011), el Galatasaray turco (2011-2014), el Ekaterimburgo ruso (2014-2022) y el Valencia Basket (2022-2025).

Subías, satisfecho

Por su parte, Subías ha evidenciado su satisfacción por el fichaje. “Hoy es un día grande para nosotros, estamos muy felices y muy contentos de transmitiros que Alba Torrens se incorpora a nuestro proyecto. Es un orgullo y una responsabilidad por nuestra parte, esto nos empuja a seguir creciendo como club y como equipo”, ha afirmado con orgullo. Mateos, por último, también ha sacado pecho por esta contratación. “El Azulmarino ha incorporado a una de las mejores jugadoras de la historia del baloncesto español y estamos seguros que va a aportar mucho al proyecto que con gusto acompañamos desde hace un tiempo”, ha finalizado.