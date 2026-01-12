Pilotades: El Mallorca juvenil gana al Sabadell pensando en la Copa ante la Real

El Mallorca juvenil Honor derrotó por 1-3 al Sabadell y se coloca tercero en el grupo III y sigue con su lucha por el primer puesto. Los bermellones ganaron con la mirada puesta en San Sebastián donde el próximo fin de semana se medirán a la Real Sociedad, tercero del grupo II, en los dieciseisavos de la Copa del Rey. Un Mallorca que ayer jugó con Adriano Torres, Carvajal (Morera), Orejuela, Iago Mendes, Mykola, Yerga, Diallo, Biel Serra (Hurtado), Arbós (Garvi), Dani Ramos (Hugo) y Álvaro Torres (Whyte). Marcaron Pablo Arbós (2) y Whyte.

Importante paso atrás del Constància juvenil

Duro revés para el Constància juvenil que perdió ante un rival directo para el descenso, el Sant Cugat, por 1-2 en Inca. Los blanquinegros jugaron con Josep Bover, Andreu Romero, Adrià Mairata (Mascaró), Valentino (Florit), Fontcuberta (Josep Coll), Aleix Cortés, Arbós, Gárdenas, Raúl Fernández, Pau Lluís (Patricio) y Gregory (Dimitrov).

El San Francisco juvenil cae tras ir ganado por 0-1

Importante derrota, y eso que Ferran adelantó a los mallorquines, del San Francisco en el feudo del Cornellà (2-1) de cara a su permanencia. Los escolares jugaron con Casanella, Abel Verd, Oriol (Gerard), Spencer, Yannick, César Guzmán, Jordi León (Xayron), Ferran (Franco), Lluís Quirós, Horrach (Dani Molina) y Ferrari (Álvaro).

El Balears femenino vuelve a la liga perdiendo

Mal inicio de año para el Balears femenino que en su vuelta a la Liga cayó en Son Malferit por 2-3 ante el Unión Tenerife, y eso que llegaron a remontar un 0-1. Las blanquiazules jugaron con: Blanca Noguera, Alcaide (Hasen), Valca, Abigail, Nerea López (Magda Garcías), Naroa (Laura Rosselló), Nuria Pomer, Neus Perelló, Cora Coll, Fátima y Sofía Rojas (Ixiar).

Penúltima jornada en la Copa FFIB femenina

En la Copa FFIB en la Tercera División femenina, los resultados fueron: Balears B, 4-Independiente, 1, Mallorca Internacional, 7-Algaida, 1; Manacor, 5-Ciutadella, 0; y Sant Lluís, 1-Collerense, 4. El Mallorca Internacional y el Manacor lideran los grupos A y B, respectivamente, a falta de la última jornada.

El CD Madre Alberta presenta a sus plantillas

El campo de Son Moix acogió este pasado fin de semana la presentación de la totalidad de las plantillas del CD Madre Alberta.

Fallece Ramón Manzano, un histórico corresponsal

Ramón Manzano, corresponsal durante varias décadas del fútbol de la zona de Son Servera y de la actualidad del ciclismo en las islas, ha fallecido este fin de semana a la edad de 86 años. Colaboró, entre otros medios, en la extinta La Voz de Baleares, Última Hora y, sobre todo, en Diario de Mallorca, además de participar en diferentes carruseles de emisoras locales en Balears. Manzano, que era una persona muy conocida y querida en Son Servera, informó de la actualidad del CD Serverense, además de seguir de cerca al Cala Millor y al Badia de Cala Millor.

Goleadas en Honor juvenil de fútbol sala

En el Grupo 1, el Noia reafirmó su liderato en solitario con una clara victoria por 10-2 ante Ribeira, con el mallorquín Iván León firmando los dos últimos tantos. En el 3, el protagonismo fue para el manacorí Lluís Oliver, autor de un triplete en la goleada de Industrias Santa Coloma (7-2) ante su ex-equipo Fisiomedia Manacor, en cuyo cuerpo técnico está su padre Manolo Oliver y que rompe con una racha de cuatro victorias. Además, el Palma Futsal logró una valiosa remontada a domicilio ante el Sant Joan de Vilassar (4-6). Por su parte, Viva Sports cayó por 4-0 ante Lleida en un duelo directo por la permanencia, complicando su situación en la tabla, informa Joan Carles Gibert.