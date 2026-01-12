El mallorquín Jaume Munar avanza a octavos en Adelaida

El tenista mallorquín Jaume Munar ha avanzado a los octavos de final del torneo de Adelaida, de categoría ATP 250 y que se disputa en superficie dura, tras ganar por la vía rápida al alemán Daniel Altmaier (6-3, 6-0).

Munar consiguió su primera victoria de 2026 en la primera ronda del ATP 250 de Adelaida. El balear se impuso con contundencia al alemán Altmaier, al que apenas permitió ganar tres juegos a lo largo del encuentro, todos ellos en el primer set. Y eso que el partido arrancó con Altmaier rompiendo el saque del mallorquín y tomando una ventaja de 3-0 en el marcador. Pero la reacción del de Santanyí fue sobresaliente, logrando seis juegos consecutivos, tres al resto, para adjudicarse el set.

Una superioridad a la que dio continuidad en una segunda manga en la que arrasó. El balear sumó otros seis juegos consecutivos para acabar llevándose el encuentro con un 'rosco' 6-0 en una hora y cinco minutos de juego. Ahora, en octavos se medirá al argentino Francisco Cerúndolo, cabeza de serie número tres del torneo.