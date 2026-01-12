Alba Torrens, un refuerzo de lujo para el Azulmarino

Fichaje de lujo para el Azulmarino. El conjunto palmesano, que está arrasando en la Liga F Challenge, ha anunciado la incorporación de la mallorquina Alba Torrens para apuntalar el proyecto de ascenso a la máxima categoría. La mallorquina llega tras estar sin equipo tras haber abandonado la disciplina del Valencia Basket el pasado verano.

Torrens comenzó su andadura profesional en la Liga Femenina con el Celta en 2006. Su versatilidad como alero –capaz de anotar y defender– la impulsó a equipos de primer nivel. A lo largo de su trayectoria ha competido en España, Turquía y Rusia, acumulando títulos y reconocimientos que la sitúan entre las mejores jugadoras de su generación.

Su paso por el Perfumerías Avenida (2010-2011) marcó el inicio de una etapa dorada, con la conquista de su primera Euroliga en 2011. En el Galatasaray turco (2011–14) sumó un nuevo título continental en 2014, antes de alcanzar el cénit de su carrera en el UMMC Ekaterinburg (2014–22). En 2022 regresó a España para liderar al Valencia Basket, con el que conquistó todos los títulos nacionales.

La formada en el Bàsquet Inca y en el Sant Jose Obrer aterriza en el club tras haber conseguido en la campaña pasada el subcampeonato de Europa con la selección y haber ganado la Liga Femenina Endesa con el Valencia Basket.

La jugadora, a nivel de clubes, ha promediado en las máxima competiciones europeas un total de 9’6 puntos, 3’8 rebotes y 2’6 asistencias por encuentro disputado desde el año 2010 hasta el último encuentro del 2025.

En su carrera, Torrens ha militado en históricos conjuntos como: Segle XXI (2003-2006), Real Club Celta (2006-2009), Avenida Salamanca (2009-2011), Galatasaray (2011-2014), Ekaterimburgo (2014-2022) y Valencia Basket (2022-2025). Ahora a esta prestigiosa trayectoria se une el Azulmarino New Travel.

Palmarés con la selección española

Con la selección española, Alba Torrens ha sido una de las grandes protagonistas de la era más exitosa del baloncesto femenino nacional. Desde su debut con la absoluta a finales de la década de 2000, ha participado en cuatro Juegos Olímpicos, tres Campeonatos del Mundo y siete Eurobaskets, acumulando un total de 10 medallas internacionales .

Juegos Olímpicos (1):

Plata en Río 2016.

Campeonatos del Mundo (3):

Bronce en 2010, plata en 2014 y bronce en 2018.

Eurobasket Femenino (6):

Bronce en 2009, oro en 2013, bronce en 2015, oro en 2017, plata en 2023 y plata en 2025.

Veterana y referente en los últimos campeonatos, Torrens fue parte del equipo que subió al podio en el Eurobasket 2025, ampliando un palmarés que la sitúa entre las jugadoras más laureadas de la historia de la selección española.

Este martes a las 12:30 horas será presentada de manera oficial y ofrecerá sus primeras declaraciones como jugadora de la institución junto a Gabriel Subías, CEO de Azulmarino y Juan Mateos, CEO de Juníper.