Fútbol | Segunda RFEF
Victoria corta del Atlético Baleares ante el Barbastro
El equipo de Luis Blanco gana con un gol de Manu Morillo en un partido que dominó de principio a fin
Los blanquiazules rompen una racha de tres partidos sin ganar para seguir en zona de play-off
El Atlético Baleares inició la segunda vuelta del Grupo 3 de Segunda RFEF con un triunfo tan necesario como merecido ante el Barbastro (1-0). El equipo de Luis Blanco llevó el mando desde el primer minuto, generó ocasiones suficientes para haber sentenciado antes del descanso y celebró una victoria que corta una dinámica de tres jornadas sin ganar y mantiene al equipo metido en puestos de play-off.
Con novedades importantes en el once, destacando la primera titularidad liguera esta temporada de Juli Rivas y Manu Morillo, el Baleares salió con una marcha más. La intensidad se tradujo pronto en llegadas, con el Barbastro replegado y los blanquiazules encontrando formas de romper la defensa visitante.
El premio llegó pronto. En el minuto 12, una gran acción por la izquierda terminó con la asistencia de Víctor Morillo y el remate de Manu Morillo, que firmó el 1-0 y estrenó su cuenta goleadora. El gol dio aún más confianza a los locales, que siguieron acumulando ocasiones para ampliar la ventaja. Pero Moha, Jofre y de nuevo Manu Morillo no estuvieron atinados.
Más ocasiones desperdiciadas
La segunda parte fue similar, con el Baleares desperdiciando ocasiones. El partido no estaba cerrado y el Barbastro encontró el momento para meter el miedo en el cuerpo a los aficionados locales.
En el minuto 57, los visitantes generaron su susto más serio, pero Juli Rivas, que también debutaba este domingo en Liga, evitó el empate con una intervención decisiva. El Barbastro volvió a amenazar en una pérdida local, con un remate de cabeza de Gabarre. A partir de ahí, el Baleares reaccionó con más balón, aunque le costó volver a llegar con claridad al área rival.
En el tramo final el Baleares perdió algo de intensidad y la ventaja mínima mantuvo el suspense, pese a que tuvo opciones para sentenciar y no acabar sufriendo. Al final, primera victoria y portería a cero en el primer partido en el Estadio Balear de 2026, sumando tres puntos que devuelven confianza al equipo y, sobre todo, le mantienen en zona de play-off.
(Habrá ampliación)
Luis Blanco
«Hemos generado muchas ocasiones de gol»
«Veníamos de un par de situaciones en las que habíamos sufrido empates en tiempo de descuento, y eso te deja pensamientos y dudas»
«Estoy contento con la intención del equipo de defender más adelante. Es verdad que no hemos estado del todo finos para sentenciar el partido, y cuando llegas a los últimos minutos con el marcador tan ajustado, el equipo tiene que luchar y sufrir»
«Esta victoria nos da seguridad. Tenemos que seguir avanzando, porque hemos competido bien y hemos sacado el partido adelante. Los dos últimos encuentros fueron dos palos muy grandes para nosotros»
«En la portería, se trata de generar competencia. Manu viene trabajando, esperando su momento, y hay que valorarlo. Hoy los que han salido han dado la cara y eso nos hace crecer como equipo».
