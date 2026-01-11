Victoria corta del Atlético Baleares ante el Barbastro

El Atlético Baleares inició la segunda vuelta del Grupo 3 de Segunda RFEF con un triunfo tan necesario como merecido ante el Barbastro (1-0). El equipo de Luis Blanco llevó el mando desde el primer minuto, generó ocasiones suficientes para haber sentenciado antes del descanso y celebró una victoria que corta una dinámica de tres jornadas sin ganar y mantiene al equipo metido en puestos de play-off.

Con novedades importantes en el once, destacando la primera titularidad liguera esta temporada de Juli Rivas y Manu Morillo, el Baleares salió con una marcha más. La intensidad se tradujo pronto en llegadas, con el Barbastro replegado y los blanquiazules encontrando formas de romper la defensa visitante.

El premio llegó pronto. En el minuto 12, una gran acción por la izquierda terminó con la asistencia de Víctor Morillo y el remate de Manu Morillo, que firmó el 1-0 y estrenó su cuenta goleadora. El gol dio aún más confianza a los locales, que siguieron acumulando ocasiones para ampliar la ventaja. Pero Moha, Jofre y de nuevo Manu Morillo no estuvieron atinados.

Más ocasiones desperdiciadas

La segunda parte fue similar, con el Baleares desperdiciando ocasiones. El partido no estaba cerrado y el Barbastro encontró el momento para meter el miedo en el cuerpo a los aficionados locales.

En el minuto 57, los visitantes generaron su susto más serio, pero Juli Rivas, que también debutaba este domingo en Liga, evitó el empate con una intervención decisiva. El Barbastro volvió a amenazar en una pérdida local, con un remate de cabeza de Gabarre. A partir de ahí, el Baleares reaccionó con más balón, aunque le costó volver a llegar con claridad al área rival.

En el tramo final el Baleares perdió algo de intensidad y la ventaja mínima mantuvo el suspense, pese a que tuvo opciones para sentenciar y no acabar sufriendo. Al final, primera victoria y portería a cero en el primer partido en el Estadio Balear de 2026, sumando tres puntos que devuelven confianza al equipo y, sobre todo, le mantienen en zona de play-off.

