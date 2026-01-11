Récord de España y rajada de Said Mechaal: “Es gracias a Estados Unidos y al ADA Calvià-Vistasol”

El atleta Said Mechaal, que compite con ficha del ADA Calvià-Vistasol, ha establecido este domingo un nuevo récord de España de 10K al completar en 27:21 la ‘10K Valencia Ibercaja by Kiprun’. “Estoy muy contento. El trabajo de las últimas cuatro semanas, pero no solo de esas cuatro semanas, sino de los últimos dos, tres y cuatro años, ha salido. Estoy muy contento, sobre todo por la gente que ha creído en mí, por poder darles este pequeño regalo y que puedan disfrutar de este récord de España”, apuntó al acabar la prueba.

No acabó ahí el agradecimiento de Mechaal, que también mostró su profundo malestar con la Federación Española. “Estoy muy agradecido a la gente que ha creído en mí durante todos esos años; ha sido básicamente Estados Unidos, que es quien me ha apoyado”, explicó, y agregó: “Más que nada, en España la verdad es que me han denegado muchas veces la beca del CAR de Madrid, cuando estaba aquí, sin ninguna ayuda”.

“Pero la verdad… muy agradecido a mi club, el Vistasol (ADA Calvià), que me ha apoyado cuando no tenía nada antes de ir a Estados Unidos, y a mi entrenador, especialmente allí”, agregó Mechaal, que ha competido con Iowa State University en carreras de la NCAA.

“Llevo tres o cuatro meses aquí, en España, y todo el trabajo ha sido en Estados Unidos, que es donde me han formado y me han dado la oportunidad para llegar a este nivel. Así que todo es gracias a Estados Unidos, y quiero dejarlo muy claro: a Estados Unidos y a mi club, el Vistasol”, sentenció el atleta, nacido en Palamós.

Rebaja la marca en 20 segundos

Mechaal, que también tiene el récord nacional de 15 km y el balear de media maratón, rebajó en 20 segundos la mejor marca española de la historia, que eran hasta este domingo los 27:41 logrados en esta misma prueba por Ilias Filfa en 2025.

El atleta, que ha entrenado a las órdenes de Johnny Ouriagly en Mallorca, señaló también que el circuito de Valencia “es espectacular, súper rápido: los primeros tres kilómetros son súper rápidos. Luego hay un ‘repechoncito’, pero el circuito es increíble, es para volar”. “Estoy muy contento”, concluyó el atleta que representa a Baleares en las competiciones nacionales.