El Porreres resiste una hora en su visita al Sant Andreu

El equipo de Jaume Mut encaja su novena derrota y se encalla en la zona de descenso

Un jugador del Sant Andreu chuta a puerta en el partido ante el Porreres

Un jugador del Sant Andreu chuta a puerta en el partido ante el Porreres / @uesantandreu

Lluís Gómez

Barcelona

El Porreres salió derrotado del Narcís Sala en la jornada 18, primera de la segunda vuelta del Grupo 3 de Segunda RFEF, tras caer por la mínima (1-0) ante un Sant Andreu que llevó el peso del partido de principio a fin. El conjunto de Jaume Mut aguantó el empuje local una hora, pero terminó cediendo ante un rival que acumuló ocasiones y apenas pasó apuros.

Desde el arranque, el Sant Andreu impuso un dominio claro, con presencia constante en campo contrario y llegadas suficientes como para haberse marchado al descanso por delante. El Porreres, superado en el control del juego, no logró acercarse a la portería local en el primer tiempo.

Tras el descanso continuó el dominio total del Sant Andreu, con un Porreres replegado y casi con el único objetivo de resistir. La falta de acierto de los barceloneses mantuvo vivo al equipo mallorquín durante muchos minutos.

Poco acierto... y un gol con fortuna

Finalmente, el marcador se movió en el minuto 61, en una acción con fortuna: Alexis chutó desde lejos y el balón rebotó en Marcos Mendes, desviando la trayectoria y descolocando al portero.

El Porreres no tuvo tiempo ni para recomponerse cuando el Sant Andreu rozó el segundo apenas dos minutos después, cuando Max Marcet conectó un disparo que se estrelló en el larguero.

Los minutos finales fueron casi un trámite para el Sant Andreu, que gestionó la ventaja sin sobresaltos ante un Porreres sin capacidad para generar peligro. Con esta derrota, el equipo de Mut sigue encallado en plazas de descenso, tras sumar su novena derrota en 18 jornadas.

(Habrá ampliación)

