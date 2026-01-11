Fútbol | Segunda RFEF
Un gol de Peñafort refuerza al Poblense como líder
El equipo de Óscar Troya encadena seis jornadas sin perder en el arranque de la segunda vuelta
El Poblense empezó la segunda vuelta del Grupo 3 de Segunda RFEF con una victoria de autoridad ante el Girona B (1-0) en la jornada 18 del campeonato. El conjunto de Óscar Troya hizo valer su condición de líder: dominó el encuentro, con orden y madurez, y apenas concedió ocasiones a un filial que intentó tener el balón.
El plan del Poblense funcionó desde el inicio. Controló los tiempos, mantuvo la seguridad atrás y fue llevando el partido a un terreno cómodo, con un Girona B sin profundidad. El gol se hizo esperar, pero llegó en un momento clave: en el minuto 46, Peñafort firmó el 1-0.
Tras el descanso, el Poblense siguió imponiendo su experiencia, orden y equilibrio, mientras que el Girona B trataba de dar un paso adelante. Los azulgrana gestionaron la ventaja con calma, sin pasar apuros y con la sensación de tener el partido bajo control.
Expulsión de Alarcón
En el tiempo añadido la expulsión de Alarcón aportó algo de emoción. Con un hombre menos, el Poblense tuvo que apretar unos minutos para cerrar el encuentro, pero resistió sin excesivos problemas. Los visitantes reclamaron un penalti del portero Vicenç Sabater.
El gol de Peñafort refuerza en el liderato al Poblense, que encadena seis partidos sin perder y alcanza las 10 victorias en 18 jornadas en un inicio de segunda vuelta que confirma su regularidad.
(Habrá ampliación)
