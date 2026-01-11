La Gala de Campeones de la Federació d'Automobilisme de les Illes Balears premia a los mejores

El complejo Motorworld acogió este fin de semana la Gala de Campeones de la Federació d'Automobilisme de les Illes Balears (FAIB) de la pasada temporada registrando un lleno absoluto. De esta forma la Federación premiaba a los campeones y subcampeones de los distintos campeonatos y cerraba el año 2025 en un acto estuvo encabezado por Ánchel Echegoyen, vicepresidente de la Real Federación Española de Automovilismo y Demetrio Lladó, presidente de la FAIB.

En el inicio se hicieron menciones especiales a los baleares que han tenido una destacada actuación en pruebas nacionales e internacionales. Fernando Dameto y Jaime y Enrique Carbonell, en el Campeonato de España de Vehículos Históricos; Nuria Pons y Tomeu Vicens, en el Campeonato de España de Rallys de Tierra; Pedro Mayol, Damià Bernat y Jaime Riera en la Copa de España de Montaña; Álvaro Rodríguez y Miguel Verger en el Campeonato de España de Rallycross y Patrick Ogrodowczyk e Iker Fernández, en el Campeonato de Karting.

Imagen de los premiados en la gala. / VICENTE PICORNELL

Varios fueron los pilotos y copilotos que hicieron doblete en los distintos Campeonatos de Baleares. Así, Joan B. Vidal y Joan G. Vidal se anotaban los campeonatos de Regularidad en Montaña y Rallysprint en una temporada repleta de éxitos mientras que el de Rallys era para Cristóbal y Leonor Cuenca, que se anotaban el subcampeonato en los dos anteriores. En Regularidad Sport el de Rallys y Rallysprints para Federico Rodríguez, mientras que el de Montaña era para Tolo y Karen Martorell, que eran subcampeones en los dos anteriores. El subcampeonato de Montaña era para los ibicencos David Montero y Sandra Marí. En Single Sport los galardonados fueron Juan Pons y José R. Pomar.

La gala registró un lleno absoluto. / VICENTE PICORNELL

Siguiendo con los dobletes Miguel Ángel Campins se proclamaba campeón de pilotos en Rallys y Rallysprint, mientras que en copilotos eran para Rudy Hensen y María A. Rotger, respectivamente. Gran temporada de José Campaner que se hacía junto a María A. Rotger con el campeonato de Tramo Cronometrado y el subcampeonato de Rallysprints, mientras que el de Rallys iba a manos de David García. Nadal Galiana y Lorenzo Ferragut se proclamaban subcampeones en Tramo Cronometrado.

En el Campeonato de Montaña Pedro Mayol sumaba un nuevo título más en su palmarés mientras que el subcampeón era Salvador Seguí. La Categoría 4 fue monopolio ibicenco con Francisco J. Verdugo y Adrián Fernández, mientras que los turismos estuvieron encabezados por Bartomeu Serra y Kike Perelló. En cuanto al Campeonato de Autocross los títulos fueron para Guillermo Huélamo, en División I; Juan Francisco Ferragut, en División II; José A. Bergas, en División IIA; Aina Vidal en Car Cross Junior y Pep Sastre en Car Cross. Por último los Campeones de Karting fueron Iker Fernández en Iniciación, Marc Pujadas en Mini, Jaime Nigorra en Senior, Pablo Pardo en DD2 y José Mª. Rosselló en KZ.