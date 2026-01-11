El Fibwi Mallorca tumba al Estudiantes y logra un triunfo de prestigio

Un triunfo de prestigio del Fibwi Mallorca. El conjunto que dirige Pablo Cano tumbó al Movistar Estudiantes ante unos tres mil espectadores en un Palau de Son Moix entregado y firma su octava victoria del curso en un balance que le acerca a la permanencia en la Primera FEB, gran objetivo del curso.

Además, este éxito llega frente a un club histórico del baloncesto nacional que evidencia que la entidad nacida en s'Arenal y que preside Guillem Boscana ha hecho muchas cosas bien a la hora de mantener el bloque que ascendió la pasada campaña y los fichajes que han elevado su nivel (80-76).

El partido arrancaba muy intenso, con Lysander Bracey como referente anotador del equipo local, situándose el encuentro con 4-7 en el marcador tras un triple de Lucas Giovannetti, ex de los baleares. Aless Scariolo se erigía como referencia en ataque con cinco puntos consecutivos para poner el 12-11 en el marcador. Un igualado primer cuarto se cerraba con el Fibwi Mallorca poniéndose por delante 19-18 tras un espectacular triple de Brian Vázquez que ponía en pie a Son Moix.

El segundo parcial empezaba con los de Ciutat siendo tremendamente intensos, colocándose con un 7-2 inicial, que ponía el marcador en 26-20. Los mallorquines seguían metidos en el partido y llegaban a situarse con 34-23 en el marcador. Reaccionaban los colegiales para ponerse con 36-33 en el marcador, pero un nuevo empujón de los locales ponían el duelo en 43-35 al descanso.

Imagen del partido del Fibwi ante el Estudiantes. / Fibwi Mallorca

El nivel de intensidad se mantuvo en el tercer parcial, aunque los de Toni Ten evidenciaban su calidad y se situaron 54-51 en el marcador. Los palmesanos resistían y lograban situarse con 57-55 en el electrónico de un Son Moix que volvía a ofrecer un gran ambiente acabando arriba el cuarto.

El último parcial lo empezaba de forma electrizante un Fibwi Mallorca que encontraba el acierto de la mano de Osvaldas Matulionis y Juan Bocca, para poner el duelo en 66-57. Espoleados por un Palau desatado, los de Cano volvían a distanciarse en el marcador poniéndose el duelo en 75-67 a tres minutos para el final. Una serie de decisiones arbitrales muy protestadas por la grada de Son Moix ponía el partido a mil revoluciones. Desde el tiro libre, Lysander Bracey, magistral este domingo, definía el encuentro y dejaba el duelo en el definitivo 80-76.

Ficha técnica

FIBWI MALLORCA BÀSQUET PALMA: Lysander Bracey (24), Juan Bocca (10), Brian Vázquez (10), Jon Ander Aramburu (4), Pedro Bombino (11). También jugaron Laron Smith (5), Aless Scariolo (10), Osvaldas Matulionis (6).

MOVISTAR ESTUDIANTES: Granger (3), Giovannetti (5), Salin (9), Vaulet (17), Nwogbo (19). También jugaron González (2), García (0), Mcgrew (0), López (2), Garino (7), Silverio (12).

PARCIALES: 19-18, 24-17, 14-20, 23-21.

ÁRBITROS: Lucas de Lucas, Areste Giralt y Marqueta Gracia. Señalaron falta técnica a Garino y antideportiva a Lysander Bracey.

INCIDENCIAS: Partido disputado en el Palau d´Esports de Son Moix ante 3.000 espectadores. Asistieron al encuentro Jaime Martínez, alcalde de Palma; Pedro Vidal, secretario de deportes del Govern Balear; Eladi Huertas, Gerente de la Fundación para el Deporte Balear; Javier Bonet, primer teniente de alcalde de Palma; y David Salom, director general de deportes del Ayuntamiento de Palma.

