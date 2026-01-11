Obituario
Fallece Ramón Manzano, histórico corresponsal de fútbol y ciclismo en Son Servera
Colaborador de varios medios, fue una figura muy vinculada al CD Serverense y fundador de la Unión Ciclista Son Servera
El deporte mallorquín ha conocido este domingo el fallecimiento de Ramón Manzano, corresponsal durante varias décadas del fútbol de la zona de Son Servera y de la actualidad del ciclismo en las islas. Colaboró, entre otros medios, en la extinta La Voz de Baleares, Última Hora y, sobre todo, en Diario de Mallorca, además de participar en diferentes carruseles de emisoras locales en Baleares.
Manzano era una persona muy conocida en Son Servera, tanto entre los aficionados al fútbol como entre los seguidores del ciclismo. Durante muchos años informó de la actualidad del CD Serverense, además de seguir de cerca al Cala Millor y al Badia de Cala Millor, club que en su momento llegó a competir en Segunda B. Ha sido el CD Serverense el que ha comunicado su fallecimiento a través de sus redes sociales, enviando sus condolencias a la familia y recordando su estrecha vinculación con la entidad.
El ciclismo, su gran pasión
El ciclismo fue otra de sus grandes pasiones. Ramón Manzano colaboró y organizó diversas pruebas, y fue fundador de la Unión Ciclista Son Servera a principios de la década de 1980. En 2015 recibió un emotivo homenaje por parte del CC Platges de Cala Millor por su contribución a la promoción del ciclismo.
También fue reconocido por la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB) en noviembre de 2024, junto a otros veteranos corresponsales del fútbol regional. Ramón Manzano, ya enfermo, no pudo acudir a recoger la distinción.
