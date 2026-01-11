El Club Nàutic S’Arenal reconoce a su cantera y a sus regatistas de élite en la Nit de la Vela

El Club Nàutic S’Arenal (CNA) celebró este sábado una nueva edición de la tradicional Nit de la Vela, una velada en la que el club reunió en el restaurante del club a regatistas, técnicos, familias, colaboradores y miembros de la junta directiva para rendir homenaje al esfuerzo y a los logros deportivos de la temporada, así como a valores formativos que van más allá de la competición.

La gala, presentada por Bárbara Besalduch, profesional muy vinculada al ámbito náutico y estrechamente ligada a la vida deportiva y social del Club Nàutic S’Arenal, volvió a poner en valor frente a los casi 200 asistentes, los tres ejes que articulan la sección de vela del CNA: el equipo de competición, la organización de eventos y la escuela de vela. En este apartado se destacó la labor anual de la escuela, que va más allá de los cursos de verano, su colaboración con centros educativos y su participación en iniciativas como la Setmana Blava, que permitió que 440 estudiantes accedieran a actividades vinculadas al mar y a la vela, además de los 38 días de programas escolares Sail&Fun.

A la Nit de la Vela del CNA asistieron diversas autoridades y representantes institucionales entre los que se encontraban el regidor de Deportes del Ajuntament de Llucmajor, Rafael Amengual; acompañado de Catalina Darder, presidenta de la Federación Balear de Vela, José Ramón Picó y María Garau, presidente y vicepresidenta del CNA, además de Mariano Cazador, comodoro del Club Nàutic S’Arenal y Ferran Muniesa, director gerente del CNA.

El restaurante del club se llenó de deportistas. / Bernardí­ Bibiloni

Durante la Nit de la Vela se distinguió a los regatistas que han firmado una temporada sobresaliente en 2025, con resultados de referencia en el ámbito autonómico, nacional e internacional, destacando y premiando, como en años anteriores, valores de referencia del CNA como la constancia, el progreso, el compañerismo y el rendimiento académico. El club volvió a subrayar su apuesta por una formación integral premiando valores clave del deporte. Con entrega a cargo de Álex Durán, fueron reconocidos Nico Servera, como regatista más constante; Mia Palmer, por su progresión y evolución; Stijn Oosterhaven, por compañerismo; y Carlota de Villalonga, por mejores notas académicas. Además, se distinguió al equipo técnico por su trabajo durante toda la temporada, con entrega a cargo de Fátima Reyes. Los premios a Entrenador del Año y Monitor del Año recayeron en Cata Homar y Toni Rotger.

En las categorías de base se reconoció a los deportistas de Optimist y Techno, con entrega a cargo de los entrenadores Joan Carles Cardona y Cata Homar. En Optimist fueron distinguidos Xuacu García y Stijn Oosterhaven. En Techno recibieron reconocimiento Mariona Moragues, Fernando Terrasa, Nico Servera, Joan Servera, Hugo Quesada y Alba Patiño. En las clases IQFOIL y 420, la entrega de reconocimientos contó con la participación de Nando Rodríguez y Alex Tormo. En IQFOIL fueron distinguidos Enric Patiño, Jorge Ruiz, Caterina Tomàs, Patricia Orosa, Miquel Servera y Francisco Bleda. En 420 se reconoció a Neus Fernández y Martina Gomila, Nicolás Montoya y Lucas Montoya, Nicola Sadler, Amalia Coll, Sean Sadler, Asier Jáudenes y Jose Terrasa, así como a Hugo Rodríguez.

Imagen de la cena en el restaurante del club. / Bernardí­ Bibiloni

La Nit de la Vela de 2026 también dedicó un bloque especial a los deportistas vinculados a los equipos preolímpicos y de proyección, destacando sus resultados como inspiración para las nuevas generaciones. El club reconoció a Conrad Konitzer, por su oro en el Campeonato de España y su quinta posición en el Campeonato del Mundo de la clase 49er; a Paula Barceló, por su oro en el Campeonato del Mundo de 49erFX, convirtiéndose en la primera regatista olímpica que logra ganar un Mundial tanto como tripulante como patrona; y a Marta Cardona, por sus oros en los Campeonatos del Mundo y de Europa de 470 mixto, además de haber recibido el premio Young World Sailor of the Year de World Sailing. También se destacó a Andrea Torres, plata en el Campeonato de España y oro en el Campeonato de España sub-23 en IQFOIL; a Bernat Tomàs, plata en el Campeonato de España de la clase IQFOIL; y a Bárbara Winaw, bronce en el Campeonato de España en la categoría sub-23 de IQFOIL.

Mariano Cazador, comodoro del CNA, y Ricard Alabau, vocal de vela, fueron los miembros de la junta directiva encargados de otorgar las insignias de oro a los deportistas que han alcanzado hitos de primer nivel, entre ellos Paula Barceló, Marta Cardona, Nicola Sadler, Neus Fernández y Martina Gomila, Amalia Coll y Lucas y Nicolás Montoya, por sus resultados internacionales en la clase 420, incluyendo títulos mundiales y europeos en categoría júnior y sub-17.

La gala incluyó además un reconocimiento al alto nivel de la vela femenina. El CNA felicitó a Andrea Perelló y Maria Perelló, campeonas de España de Vela Femenina Liga Iberdrola 2025 compitiendo con el Real Club Náutico de Valencia. Asimismo, se destacó el bronce del equipo del CNA en la Copa del Rey, integrado por Nicola Sadler, Aina Garau, Marisa Vicens, Marta Cardona y Blanca Company. Además, el CNA quiso poner en valor el resultado de Javier Chacartegui, que consiguió la medalla de plata en la categoría Corinthian del Campeonato del Mundo de la clase Dragón, celebrado en Vilamoura este pasado 2025, una de las citas más prestigiosas de la la clase a nivel internacional.

La Nit de la Vela concluyó con la intervención del presidente del CNA, José Ramón Pico, quien felicitó a la familia del club por el trabajo realizado y animó a afrontar la nueva temporada con ilusión y compromiso, destacando “la continuidad y el orgullo de ver cómo los regatistas del CNA aprenden a navegar en la escuela de vela y, con el paso de los años, llegan a competir al más alto nivel. Es, sin duda, uno de nuestros mayores orgullos. Ese es el camino que queremos seguir cuidando y fortaleciendo. Por eso desde la Junta Directiva seguiremos trabajando para que el Club continúe creciendo, apoyando el deporte base y acompañando a nuestros deportistas en cada etapa de su desarrollo”